李居明-鼠牛冲害太岁 负负得正度马年｜李居明大师会客室

今年十二生肖运程排行榜上，冲得最厉害的是肖鼠的朋友！「子午相冲」是南北方位的冲击，最多麻烦事！由于「鼠牛」是六合，因此，牛肖朋友也是害太岁，可见生肖属鼠、属牛的人士今年都多变动。

独立来看，鼠牛二肖的朋友在马年都不入好运的类别，但很有趣的是，当他们走在一起却能够「负负得正」，因为「子丑相合」！丙午年多「火」，每个人都需要散散热毒，他们有散热有功的「奉献」！二肖如何化解太岁从容度过太岁年，请参考《马年运程》书提示的化解方法！

鼠肖三合六合来救

老鼠遇上马是「冲太岁」，又没有吉星拱照，鼠肖在马年的运程是明显地吃亏了。南北相冲下的第一个影响是「大耗」，意思是花很多钱，精力也会宣泄得厉害。此外，还有飞刃、月空，都是会带来麻烦的。所以，属鼠的朋友在马年要兼用「三合」、「六合」来救！

鼠的三合是「申子辰」，就是猴、鼠和龙，鼠和牛是「六合」，猪、鼠和牛则是三会水局。因此，鼠肖人在马年会倾向与属猪的朋友交好，甚至是姓朱名珠的朋友也属于这个范畴。鼠肖朋友在身边找找有哪个属牛的朋友，姓牛的也可以，多和他们接触就好了！

牛肖易犯桃花劫

影圈中属牛的朋友很多，最著名当数刘德华了。他们的性格是非常勤力的，在公司里定是个模范员工。一辈子只做一份工作，或是喜欢一件事情后就永不改变。他们在马年的运程里有两颗重要的星，一是月德，二是咸池。「月德」代表焕然一新，尽显魅力。「咸池」是指牛肖男女都易犯桃花劫。牛肖在马年除了「害太岁」，也有「小耗」，即是会破点财，以及消耗其体力。此外，还有一颗名字很难听的「死符」星，意思是指人的精神不大好，故此令牛肖朋友的运程排名不算高。

