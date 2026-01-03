Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明-《粤剧特朗普4.0》侵侵大战街市菜苗｜李居明大师会客室

更新时间：00:05 2026-01-03 HKT
发布时间：00:05 2026-01-03 HKT

刚踏入2026年，上天便给我一个大大的「喜出望外」！第一个惊喜，莫过于农历大年初六于沙田大会堂贺岁公映的《粤剧特朗普4.0》，首日开票房已接近爆满！四日四场，不仅是前排靓位早被扫清，而且整个后排座位大部分被年轻观众全数包场，也算是粤剧票房史上的神迹！目前还在抢飞中！

江欣燕作跨界演出

今次最大亮点，必定是「扮嘢天后」江欣燕作跨界演出。首次挑战粤剧的她，不只是开金口唱粤曲，更为演伊万卡而设计了一场「出浴戏」，挑战粤剧舞台尺度。正当我写新台词时，日本政坛新首相高市早苗成为全球焦点，正合时事粤剧，我灵机一触，便加入了「街市菜苗」及那只到处为患的黑熊，希望带给观众新鲜感和惊喜。

由于「特朗普」这个人物的独特性，拥有极高的话题性和吸引力，当每次重演时都追上新时事，例如第二次公演时，便加入了时任美国总统拜登和贺锦丽；到第三次公演，则加入了乌克兰总统泽连斯基及特朗普遇刺内容。不少朋友都说「追《粤剧特朗普》似追连续剧！」这次得知4.0贺岁，都急不可待去抢飞！没想到大家的戏瘾都这么大，都在追戏看！

全城期待，香港人集体回忆《寻秦记》12月31日起于新光黄埔影艺城每日8场公映。
/来新光黄埔睇《寻秦记》可免费获赠「秦俑锁匙扣」一个，另有秦俑公仔於戏院吉祥居限量发售！
三代人追看《粤剧特朗普》

有些年长的朋友跟我说，过去他们一直看传统粤剧，直到儿孙推荐看《粤剧特朗普》后大呼过瘾，从没想过看一出戏，可以如此激情！可以回春！所以，今次一家三代人都来捧场呢！……此剧一定会令你拍烂手掌，喜出望外，由头笑到尾，如你还未购票，马上抢飞吧！

《粤剧特朗普4.0》作为2026年贺岁粤剧，还有其特殊意义。2016年我开创了近代史粤剧新潮流，连续编撰了《毛泽东之虚云三梦》、《粤剧特朗普》、《共和三梦》、《智擒四人帮》及《小平你好》等五套近代史粤剧，至2026年刚好是十周年纪念！《粤剧特朗普》得到广大观众的认可，我感到非常欣慰。衷心希望开创未来5.0、 6. 0、7.0的连续剧！

先化凶星再催财

马年风水展开幕，数日来人头涌涌，因为过了冬至后，已进入马年的气运，就要为明年布局了！今年赤马年，家家户户首要化三大凶星保平安，即南方的五黄煞、西北方的二黑病符，及西方三碧是非星，其次催旺四大财星，风水展提示了摆放风水物的重要参考，可莅临现场参观查询。

新光黄埔公映猛片陆续有来，我在此推荐好戏《寻秦记》，感谢古天乐令我们拥有重回戏院的激情！下一部感谢及期望是黄子华的《夜王》！截稿前最新消息，来新光黄埔睇《寻秦记》可免费获赠「秦俑锁匙扣」一个，另有秦俑公仔於戏院吉祥居限量发售！在此祝福星岛读者：马年身体健康，万事胜意，春风得意，喜出望外！

