宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典

随著网络时代的来临，传统电视广告模式面临巨大挑战。陪伴港人近30年的经典广告时段「宣传易」，于2025年12月31日播出最后一集后正式画上句号，结束其长达29年的历史。宣传易「大结局」的消息随即在网上引发热烈讨论，不少网民对其深入民心的经典广告表示怀念。

宣传易播足29年 金宝绿水/迷你仓广告成集体回忆

事缘，有网民在电视节目时间表发现，「宣传易」自一月一日起停播，引发集体回忆。「宣传易」由凌速传播有限公司于1996年创立，是与香港无线电视（TVB）合作，专为中小型企业提供的一个价格相宜的电视广告平台。节目通常在凌晨、深夜及日间的非黄金时段播出，每集长达5-7分钟，以轻快节奏一次过播出多间中小企公司的广告合集。据宣传易网站最后一次更新资料显示，每10秒广告，每次播放低至$700起。凭借其独特的低成本制作和高重复率，成功孕育出多个家喻户晓的广告。

当中最深入民心的经典广告，包括金宝绿水、时昌迷你仓、得成雇佣、景鸿移民、叶谢邓律师行及Jackeline暗疮护理等，事隔多年，依然深深植入网民脑海，可见广告相当成功。其中叶谢邓律师行就曾公开分享，虽然自广告播出后经常收到「律师卖广告，真cheap」的负面评语，不过卖广告可以帮他们触及特定的服务对象，例如需要重组欠债或面临破产的目标客户等等。

网民难忘经典口号 「又一个时代嘅终结」

对于「宣传易」的停播，网民反应两极。一方面，许多人感到不舍，直指宣传易「陪住长大」，形容这是「又一个时代嘅终结」、「记得以前4月1日出愚人节呃人报纸，其中一段是宣传易大结局，估唔到今日真系发生」。网民纷纷盘点心目中的经典广告，并笑言对「认住金宝钟、清洁好轻松」、「佢都系我同乡㖞」、「有JACQUELINE，冇暗疮！」、「灵格风，自学外语更轻松。」及「恒宇仁龙拳」等口号瑯瑯上口。有网民认为，这些「骑呢低成本广告仲多讨论过正常广告」，成为一代人的共同回忆。

另一方面，也有不少网民直言「执得好」，表示过去「一见到播宣传易就想Ｘ出声」，因其阻碍了节目连贯播放。同时，网民亦理性分析其式微原因。有网民形容，「网络未全面应用前，就咁approach无线卖广告唔系细公司负担到，宣传易比个平少少package」、「当年tvb大把广告，大公司食晒啲time slot，加埋啲深夜时间无咩大野会拣，索性浓缩一个time slot将利润最大化」。但如今是网络时代，「Facebook、YouTube又可以做到targeting，成本又低啲」，传统电视广告的优势不再。更有人点出，现时电视台已将广告「直接喺节目里面做间接宣传」，令「宣传易」的模式变得过时。