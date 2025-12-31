诚品尖沙咀店预告结业！同区另觅新址重开 网民吁搬去1位置：可帮个场起死回生 1.2起减价88折

大型连锁书店不仅是阅读空间，更是城市文化地标之一。陪伴港人10年的尖沙咀诚品生活，近日宣布将于2026年第二季迁出星光行现址，并会另觅同区新据点，意味住这间以维港景色闻名的过江龙书店星光行分店即将结束营业。消息一出，随即引起网民及读者热烈讨论，不少人对「海景书店」的消失感到惋惜。

诚品尖沙咀预告将会搬迁！星光行店结业 另觅同区新址重开

日前有网民于社交平台上发布「震撼消息」，指「尖沙咀诚品将于2026年第二季结束营业」。随后诚品官方亦发出新闻稿，证实搬迁计划。该分店自2015年10月1日进驻星光行，坐拥维多利亚港及尖沙咀天星码头迷人景色，以「时空汇流，经典新生」为理念，融合阅读、文创及生活风格，并设有望海景的咖啡小店，成为尖沙咀一个独特的文化景点，是不少文青、市民及游客的必到之处。

网民吁搬去1位置︰可以帮个场起死回生

对于迁出一事，帖主坦言虽然严格来说尖沙咀诚品只是搬迁，但他心情依然复杂，「不过要找到一个地方咁大，可以近距离望见维港的地方继续，实在不太可能，sad！」。消息引起网民热议，众人纷纷猜测新店选址，有人提议「可能租以前sogo个位？都好㖞」，也有人认为「如果搬去iSQUARE，可以帮个场起死回生」，亦有网民估计「会唔会喺前海运戏院位置开？感觉机会最大」。

但另一方面，有网民认为星光行的吸引力已大不如前，「其实唔sad，星光行档次low咗好多」，认为「换过个位仲好」。但无论如何，大部分人都认同经典的「海景书店」将不复再，是一大可惜，「唔会咁大、唔会望到维港」。不少人更怀缅过去，回忆起「以前星光行有@cosme STORE、有诚品，真系可以行足大半日」，并期望「诚品可以揾到更正嘅舖位」。

回馈读者支持 1.2起购物88折

《星岛头条》记者亦就此事向诚品尖沙咀查询，但有关搬迁原因、确实搬迁日期、地点及位置，以及会否保留海景景观，店方表示暂时未能透露，稍后将会陆续公布。而由1月2日起至2月28日期间，诚品尖沙咀店为感谢读者10年来的支持，会推出【拾光．序曲】搬迁优惠，购买书店商品2件或以上可享88折，只限尖沙咀店。

诚品生活尖沙咀店

地址：尖沙咀梳士巴利道3号星光行2楼至3楼

电话︰3419 6789

营业时间：星期一至日11am-10pm



