元朗区超市惊现罐头上锁 午餐肉/豆豉鲮鱼都要防盗？网民：咁烦就唔买 百佳咁回应……

元朗区超市惊现罐头上锁？近日有网民于元朗区一间超市发现多款价格十几至二十多元的罐头食品，包括午餐肉、豆豉鲮鱼、咸牛肉及沙甸鱼等，全都上了保安锁，需找职员开锁方可购买。帖文迅速引起网民热议，不少网民认为此举是为防偷窃，亦有人指出不是每间分店都有上保安锁，对此百佳超市以五字回应。

元朗区超市惊现罐头上锁 午餐肉／豆豉鲮鱼都要防盗？

最近有网民于Facebook分享，指自己于元朗区一间百佳超市购物时，留意到多款平价罐头食品被加上保安锁，于是发文问其他网民「唔知你哋附近嘅百佳系咪都系咁呀？」。事主其后主动向百佳超级市场查询，获回复指有关安排「属公司政策」；岂料近日再访同一分店时，发现除午餐肉外，其他多款罐头亦同样上锁，需找职员开锁方可购买，对此表示疑惑。

网民热议：咁烦就唔买

贴文迅速引起网民热议，网民认为此举是为防偷窃，直指：「贼多过客」、「成本效益高过被偷？如果系嘅，咁真系好多小偷」、「明显变坏变差！以前边会上锁！骗案上升！经济变差！」、「唔好话罐头同贵嘢，平到十几蚊支嘅牙膏、几蚊包嘅糖都有人偷」、「防小偷」、「零元购而家到香港」、「事出必有因」、「梗系多人偷先会咁做，舖头都要人手嚟做呢啲额外嘢」、「朋友做零售店，话而家偷嘢非常非常严重，几大盒、几贵都敢偷，明目张胆程度，令人咋舌！」

有网民指出「深水埗区超市都见过」，不过亦有人指自己附近分店，相关货品并未有上锁，认为网民的分店属个别情况：「下（吓）！我楼下果间冇咁样做！」、「慈云山冇上锁呀。」《星岛头条》记者到访旺角区百佳超市，店内的罐头食品并没有上保安锁。

来源：Sun Travel@Facebook授权

文：M