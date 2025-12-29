李居明-马年风水展开幕 猪肖成功懒不得｜李居明大师会客室

《马年运程》已经出版！如何迎接「赤马红羊」年，我在运程书的首页写了七个字「马年万事讲平安」。从九宫飞星来看，明年的风水布阵找不到一个方位是可以丁财两得，两全其美，由于是吉凶参半，所以招财和化煞要同时进行，这也是九运二十年的特色，人人要习惯这种新的世运，事实上，好与坏只在乎你从哪个角度去看而已！一个内心强大的人，自然是不惊不惧，稳如泰山。所以，告诉自己「你比想像更可爱！更成功！」共勉之！

猪肖运程排行榜首

属猪的朋友，我要恭喜你们了，因为在2026年，你在十二生肖运程排行榜上是排第一的！

猪肖在马年有「紫微」、「龙德」和「地解」三颗超强吉星拱照。以我多年的经验来说，哪一个生肖有这些吉星照着，哪一个生肖在当年就是超级好运，荣登榜首运气称冠，而且好运是由头带到尾，从头赢到尾的！

猪肖总是精力旺盛的，我曾跟大家说过，无论是在八字中的年、月、日、时哪一柱也好，只要有猪的「亥」字，那个人的活动能力都是非常强的。全红婵、刘翔都是属猪的，可说是表表者了。

有超级吉星加持，好运既临，属猪的朋友在2026年就不要放假了，必须好好利用你无穷的精力。为甚么呢？记着我这个理论：当你走运的时候，你就不要放假，原因是你可以用尽你的时间去开垦更多东西，例如，乘着运势播更多的种子，开展更多的项目，还有建立多些好的人缘，用作未来坚实的储备。正因为你走好运中，所以，你建立的人缘和所有东西，都会在未来为你带来更多很好的收获。所以，这个2026年懒不得、停不得！

大师应邀于家燕姐主持、新城电台的《开心大派对》中大谈马年如何行大运，节目将在1月3日及1月10日下午三时播出，关心明年运程的读者们记得准时收听了！

猪肖总是精力旺盛的，全红婵、刘翔都是属猪的，可说是表表者了。

搞定流年三大凶星

由于猪肖人在来年有超级大吉星拱照，就算有凶星也毋须担心了。在运程的课题上，其实人之所忧只有三种，即五黄煞、二黑病符和三碧是非星，但多可以在风水上摆平。

五黄煞很容易引发绝症或大灾难，二黑病星会令人「病到七彩」，而三碧除了带来是非，还引伸成为「贼星」，也包括被骗。这些凶星听起来很是可怕，但只要在风水布局上搞定流年的三大凶星，无论来年遇到病符、五鬼、官符等凶星，全都不能生效。

今年除了与江美仪及林记在商台的《潮爆开运王》节目，我亦会在1月3日及1月10日，一连两周六的下午三时在家燕姐主持、新城电台的《开心大派对》中出现，大谈马年 如何行大运。关心明年运程的读者们记得准时收听了！

《粤剧特朗普4.0》以贺岁的姿态于沙田大会堂作四度公映，加入了「高市早苗」！「侵侵大战街市草苗」，请来了「扮嘢天后」江欣燕跨界演出，会令观众由头笑到尾，绝无冷场，门票已公开发售！抢飞要快！