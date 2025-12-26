AEON年末劲减！$12店低至8折 超市/家电/服饰折上折再送$100现金券

AEON年末劲减优惠！2025年来到尾声，各大商户都推出减价优惠作最后冲刺，当中AEON的年末优惠绝对是万众期待。AEON作为一间扎根香港多年的日式百货公司，商品种类包罗万有，由新鲜食品、家居用品到潮流服饰都一应俱全，深受不同年龄层的顾客欢迎。今次AEON将于12月26日至29日一连四日举行「超级劲减」，多款货品在优惠价上再享额外折扣，折上折后随时比市价平一截，绝对是入货好时机！

AEON全场货品照价再折 服饰家品低至8折

AEON这次的「超级劲减」诚意十足，优惠范围覆盖全店大部分部门。想为家居换新装、添置冬日衣物的你绝不能错过！男女服装、婴儿及孕妇用品、HÓME CÓORDY家品系列、Living Plaza及DAISO JAPAN等$12店，全场均享照价再8折优惠，无论是为自己添置保暖外套，或是为家居换上新的收纳小物，都能以超值价钱入手。另外，超级市场、其他家品、床品、玩具、文具等亦有照价再9折；电视、雪柜、洗衣机等大型电器则有照价再95折，优惠全面，满足一家大小的购物清单。

超市食品折上折 和牛/香印提子必抢

除了全场折扣，AEON更精选多款人气商品以震撼价发售。对于一众食家来说，原价$159的「澳洲330日和牛牛肩」绝对是必买之选，现在只需$119即可品尝到油花丰富、肉质软嫩的和牛，不论是火锅或寿喜烧都同样滋味。水果方面，大大粒、清甜爽脆的「韩国香印提子」仅售$42.9，饭后果必备。家电方面亦有惊喜，Hisense 43吋智能电视机由原价$3990减至$1990，接近半价；近期大热的Laifen高速风筒亦只售$390，轻松入手。想为冬日增添暖意？Casablanca推出的马卡龙竹纤冬厚被，柔软亲肤，现以$299即可带回家。

信用卡优惠加码 会员再派$100现金券

AEON会员在优惠期间消费满$800，即可获赠$50电子优惠券两张，变相再减$100，非常划算。如果同时是指定AEON信用卡持有人，优惠更可叠加！只要凭卡签账满指定金额，并透过手机支付，即可享高达10%现金回赠。若持有AEON Card Purple或AEON Card Premium，更可赚取额外高达6%的「紫『赏』生活」现金回赠，总回赠率可高达16%！不过要留意，所有信用卡推广均须预先于「AEON香港」手机APP内登记。

AEON超级劲减优惠