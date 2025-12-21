苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单

苏民峰2026马年运程︱苏民峰分享2026年马年的12生肖运势！苏师傅这次以整体运程、财运、事业、爱情、健康等几方面，为12生肖逐一分析其马年运势！还会根据寒命人及热命人的分别，将12生肖作出24种分析！当然不少得每个生肖在马年的吉星及凶星简介。即睇内文苏民峰马年12生肖运势预测！

苏民峰2026马年运程│12生肖财运/爱情/事业/健康运势预测 凶星吉星一文睇清

属马本命年犯太岁！长者牙齿易出事 拖友宜结婚生仔冲喜

整体运程︰

属马者如生于3月5日至8月8日的平命热命人，今年运气一般，加上犯太岁，所有事情宜守不宜攻、宜静不宜动；而生于8月8日后至3月6日前的人，虽然是犯太岁，但如情绪问题控制得宜，今年有新机会可放胆尝试。

财运︰

属马今年吉星有「金匮」，「金匮」对财运有利，有利储钱，尤其是秋冬天出生的人，做生意财运不错。

事业︰

属马今年吉星有「将星」，「将星」提升权力地位，2026年对属马的打工仔来说容易升职。

爱情︰

属马者于2025年是桃花年，但桃花有时会延续至2026年的1、2月，尤其是2月是属马的桃花月，如2025年桃花年都没有成果的话，2026年2月还可把握机会。

然而，犯太岁年于感情、住屋或事业上都可能出现变化。正所谓「一喜挡三灾，无喜心情坏」，喜事非结婚及生子，如非结婚又非生子，但现正拍拖，于犯太岁年会出现危机，容易分手，尤其是36及48岁的人，易产生悲观及负面情绪，影响感情。而24岁更要特别留意，最容易出现感情变化。

健康︰

今年犯太岁有凶星「剑锋」、「伏尸」，要特别留意筋骨手脚受伤，如驾车容易撞车，尤其是农历5月、11月，可以捐血或洗牙化解。

12、36及48岁的情绪问题较大，适合外游散心，尤其是农历5月出生的属马者，而寒命人适宜去东南方、热命平命人就适宜去西北方，千万不要去错，否则会有反效果。

60岁长者亦需特别留意身体，尤其牙齿方面，如果嘴唇暗黑、嘴角下垂或者门牙早已脱掉的人，要及早验身。

另外可以「颜色」化解，平命热命人需穿白、金、银、黑、灰、蓝色；寒命则需穿青、绿、红、橙、紫色。用对颜色，发生意外机会较少，否则就要格外留神。

属羊太岁双合！有男贵人相助 小心被人截糊

事业︰

属羊吉星有「太阳」、「岁合」及「扳鞍」，「太阳」即有男贵人帮助，「岁合」为贵人扶助，「「扳鞍」则有利地位提升。而凶星有「天空」及「晦气」，「天空」代表计划容易落空，宜见步行步；「晦气」则会有点麻烦，被人「鸡糊截爆棚」，谈好的都会容易告吹，所以要著紧一点。

爱情︰

属羊今年是太岁相合，「合」代表人缘好，正在拍拖的可以继续维持下去，已结婚的2026年感情稳定；如单身则机会不大，因2026年并非桃花年，惟有把握农历1月及7月的桃花月，否则要等到下一个重桃花年就是2028年。

属猴驿马星动！较大机会搬屋转工

整体运程︰

平命热命人运势一般，宜守不宜攻，要等到2028秋天才是好运。而寒命人则要积极进取，因现时已进入大火运的第二年，如果马年都不行动，到2027年羊年恐怕时间较紧迫及不够。

事业︰

属猴今年有吉星「驿马」，代表有迁移外出变化之象，可能会有更多旅行、搬屋或到外地的机会。但其实「驿马」相对无吉无凶，故运势相对较平稳。然而，属猴亦有凶星「孤辰」，如在外地公干或经常被公司派驻外地，容易觉得孤独、不开朗。

属鸡红鸾桃花年！职场有女贵人相助

整体运程︰

属鸡今年是红鸾桃花年，有桃花代表交际应酬人缘好，间接对事业都有帮助。桃花力量比「羊刃」大得多，即使是行逆运，生于5月6日至8月8日，运气一般，但来到马年也看高一线。如果是3月6日到5月6日属平稳命格，桃花年都有机会有少许进展。当然最好是正在行好运的寒命人，所以如果生于8月8日至3月6日，有任何新机会都可放胆尝试去积极进取。

事业︰

除红鸾之外还有吉星「太阴」，即是女贵人之助。如上司、拍档、下属是女人的话，都更容易获帮助。马年没有凶星只有「羊刃」，「羊刃」不算是凶星，代表自己控制不到情绪，容易发脾气。

爱情︰

马年有吉星「红鸾」相助，单身者容易有认识异性的机会。而正在拍拖的则有结婚的机会、已婚则有怀孕的机会，所以红鸾桃花无论感情、人缘等各方面都是看高一线。即使已婚，别人对你观感都有改善，做事自然容易点。

健康︰

今年是「午酉相破」，算是轻微犯太岁。火金交战，肺部、骨、喉咙、气管都需要稍为留意，但整体来说这犯太岁都不算严重。

属狗太岁三合！凶星最多 易招小人

整体运气︰

寒命人运气依然看高一线，会由2022年好运到2027年，有些是由2025年才开始行好运，会一直好运到2030年。但无论是何年开始，2026年都是短期内最好的年份，所以生于秋冬天的寒命人，今年有新机会可放胆尝试。即使是生于春夏天，今年运气一般，但因「太岁相合」及「太岁三合」，人缘都较好，会将下降轨迹减慢少许。

事业︰

今年属狗是凶星最多的生肖，吉星有「地解」和「三台」。「地解」代表逢凶化吉，可减轻凶星之力；「三台」对打工有帮助，并有利做生意、名气、权力、地位提升，生意自然容易上门。

凶星则有「五鬼」、「飞符」、「官符」、「年符」、「华盖」，易招惹小心、惹人妒忌，亦易有突如其来的官非、是非及人事不和。但官非并非一定是犯官非，可能乱过马路、乱丢垃圾亦可视为官非。建议签文件及契约等要小心谨慎，并注意别酒后驾驶。

爱情︰

今年是「太岁三合」，代表人缘好，各样事情都稳定，所以属狗今年无论是桃花或财运，都是中上的生肖。不过今年不是桃花年，如果是单身，结识异性的机会不是很大，唯有把握农历4月及10月的桃花月。如果正在拍拖或已婚，今年相对稳定。

属猪太岁暗合！借钱予朋友易「有出冇入」

整体运程︰

运气方面，3月6日到5月6日出生的人相对停滞，宜守不宜攻；8月8日至3月6日出生的，可积极进取些。

财运︰

属猪今年吉星有「月德」，「月德」是逢凶化吉，能化凶星之力。凶星有「劫煞」、「小耗」和「死符」。「劫煞」代表会因朋友而破财，千万不要借钱、担保，如有好朋友非借不可，要预计对方今年内还不到钱。「小耗」是小破财，可买些平时想买又不舍得的东西，以应破财之说。

事业︰

属猪是「太岁暗合」，容易暗中获贵人辅助，暗中贵人可能是上司的上司。

爱情︰

属猪单身者今年桃花较弱，建议把握农历3月及8月的月令桃花，较容易发展出一段较为稳定的感情。由于今年是「相合」年，有伴侣或正拍拖的人，可维系及发展稳定感情。

健康︰

今年有凶星「死符」，即是小疾病，但今年并非冲太岁或犯太岁，没有特别严重的疾病，影响不是很大。

属鼠冲太岁易破财！小心筋骨手脚受伤

整体运程︰

属鼠今年冲太岁，冲就会动，就会有变化，有迁移、外出、变化之象，但冲太岁很极端，有人变好，有人变差。幸今年吉星有「月空」，能逢凶化吉，减免凶星之力。凶星有「天哭」、「大耗」及「岁破」，「岁破」就有犯太岁、冲太岁意思；「天哭」代表心情不佳及易哭。

财运︰

每次冲太岁会有凶星「大耗」跟随，代表大破财，特别容易搬屋或买楼，需用到一笔钱。所以今年如非有这些计划的，就可能会破财，建议尽量用钱买些较保值的物品，就不用白白破财。

事业︰

因为冲太岁，公司解雇、裁员或遣散也无可避免。生于3月6日到8月8日可以不动就宁死在原地不动，就算目前环境不好都要坚持，起码待到2028年秋天才有第一个可以转变的时机。相反，在8月8日至3月6日出生，有任何机会可以放胆尝试。

爱情︰

单身者今年有机会认识新对象及发展新感情；未婚或正拍拖的属鼠人士，要注意感情容易出现问题，可能是结婚或分手；已婚者则要留意夫妻间的关系，容易因情绪不稳而有争吵，宜多互相包容。

健康︰

冲太岁与犯太岁一样容易筋骨、手脚、背脊受伤，尤其是农历5月和11月出生的，可以捐血或洗牙化解。

属牛有贵人相助！易获老板赏识

整体运程︰

不少庙门前都会写上今年属牛是犯太岁，因属牛是「太岁相穿」或者「太岁相害」，其实很轻微，毋须特意记住。但当然要视乎何时出生，如果生于8月8日后至3月6日前，不用积极进取；而生于3月6日后至8月8日前春夏天的，运势较停滞，加上今年是非比较多，延迟、谨慎会较稳阵，不用惹是非。

事业︰

属牛今年吉星有「龙德」、「紫微」，是最有力的贵人星，能得有力贵人辅助，是非自然不是太担心。凶星虽然有很多，有「暴败」、「天厄」、「六害」、「岁煞」、「天煞」、「吞陷」，但今年吉星有力，凶星无力。打工容易有老板、上司扶助，做生意会因「龙德」、「紫微」而容易获客户欣赏，招来生意。

属虎太岁三合！易招小人笃背脊

整体运程︰

属虎都是「太岁三合」，合代表人缘好。但属虎今年是位列较中游的生肖，没有吉星相助，亦没外来贵人辅助。

财运︰

属虎今年是财运年，虽没吉星相助但仍不错，唯有自己靠自己，亲力亲为，积极一点。如生于8月8日后至3月6日前，凭个人力量都能够有机会看高一线，进步比较快。如生于3月6日后至8月8日前，不宜太进取，退守较稳阵，尽力而为。

事业︰

属虎凶星有「指背」，即被人笃背脊、讲是非。正所谓「明枪易挡，暗箭难防」，处事只要「行得正、企得正」，尽量避免被人讲是非，便可自保。

爱情︰

单身者要留意农历6月及12月两个重桃花月，但如果今年把握不到机会，亦毋须过份担心，因为明年羊年是属虎者的重桃花年，可多等一年。而有伴侣或正拍拖人士，因太岁三合，感情稳定。

健康︰

皮肤、肠胃一般，尤其是春天都特别留意这两方面的问题。进入夏天后各样事情会较稳定。

属兔有正桃花 单身易脱单！长者留意健康

整体运程︰

属兔今年运程不错，因是天喜桃花加上财运年，所以十二生肖方面，财运排第一、桃花就排第二。

事业︰

吉星就有「天德」、「福星」及「福德」。「天德」即贵人星，是逢凶化吉的星。而「福星」、「福德」是普通贵人星，能得贵人辅助。至于凶星较轻微，有「卷舌」及「披麻」。「卷舌」容易跟人有口角，但因为今年是桃花年，有贵人辅助亦能逢凶化吉，并应尽量忍让，退一步海阔天空。

爱情︰

「天喜」是仅次于「红鸾」，属正桃花，即是单身者容易结识可以长远发展的对象。即使已婚者，人缘及魅力方面今年都容易有所提升，做事自然顺利得多。

健康︰

有凶星「披麻」，要留意身体健康问题，尤其是家中长辈，更需特别留意。

属龙易升职？春夏出生「唔升好过升」

整体运程︰

属龙来到马年不是冲，又不是合，亦不是刑，又不是桃花年，是个较平稳的生肖，所以毋须太担心。

事业︰

生于8月8日后至3月6日前，即使今年没有甚么外来辅助，亦以看高一线。打工仔有吉星「八座」，有地位提升、升迁的机会。3月6日至8月8日出生的人，今年则有升职机会，但「唔升好过升」，即使晋升了可能更添烦恼。

爱情︰

今年桃花运普通，「有就有，冇就冇，冇的话最多等下一个桃花年」。但想尽快脱离单身的话，唯有特别留意农历4月和10月的桃花月，宜积极一点。如已婚或有稳定伴侣的，今年感情较稳定，不容易产生争拗或分手问题，一切都是平稳。

健康︰

今年吉星有「天解」、「解神」及「八座」。「天解」、「解神」代表逢凶化吉。凶星是「血刃」，容易受金属所伤，会见血。但属龙今年不是损伤年，不会有严重意外损伤，可能只是行街有少许撞伤。

属蛇雾水桃花年！有吉星旺事业易升职

整体运程︰

如果是秋冬天出生，近年皮肤、肠胃出现问题机会不是很大，夏天出生的人可能会稍有是非，要留意身体。

运气方面亦一样，2025年受犯太岁情绪影响，如在2025年都可以进取，到2026年更加要积极一点。如生于3月6日至8月8日，因2025年犯太岁加上行衰运，各样事情可能都不是很顺利，没坏事就当好运，不顺利当正常。来到2026年桃花年会好一点，但不要期望太多，至少情绪好转，人缘桃花好一点，总算是间接有帮助。

事业︰

今年是「雾水咸池桃花年」，对工作有利，别人对你观感亦会提升，工作自然会顺利一点，定必比2025年犯太岁好。

另外，今年吉星有「陌越」，有助地位提升，打工容易升职，做生意的话，别人对你的观感亦较好，会多点尊重，或是在行内名誉、地位提升，间接对事业有帮助。凶星有「亡神」，容易遗失物品，如银包、锁匙、手提电话等。

爱情︰

属蛇今年是雾水桃花年，有桃花和交际应酬人缘，间接对事业都有帮助。不过属蛇于2025年是犯太岁，结婚或怀孕是可喜，但如果已婚或已分手，应尽快收拾心情，宜积极进取。因属蛇犯太岁易有悲观负面情绪，至今年农历4月都容易受影响，要到6月7日才会完全脱离2025年的影响。

健康︰

特别要留意今年有凶星「病符」，代表有小疾病，「天官符」则是普通是非星。无论是「病符」或是「天官符」，最主要留意春季，特别是夏天出生，因近几年是大火年，不利皮肤及肠胃，需加留意。

资料来源︰峰回运转＠YouTube