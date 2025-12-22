马拉松备战｜避免穿新衫 要带凡士林 实用攻略｜专家教精你

跑步界的盛事、一年一度的渣打马拉松将于明年1月18日举行，此外坊间全年亦有多项马拉松赛事，足证长跑已成为一项受港人拥戴的运动。挑战马拉松需要长时间的备战，而选择正确的装备还能帮助跑者顺利完成赛事，大家必须做足准备！

挑战马拉松需要长时间的准备，而合适的装备更可令事半功倍，如具吸湿排汗功能的服装、透气护具、运动手表、跑步帽、防晒手抽等都是长跑者不可或缺的备战用品清单。

避免穿新衫 减摩擦受伤

毅行者及马拉松赛事跑手Angel Chun，过往曾多次参与不同跑步盛事，她指出赛前训练相当重要，运动过后透过按摩与伸展运动，纾缓肌肉疲劳，帮助身体恢复至平常状态，这也是赛后恢复的重要一环。

在衣饰装备上，除选择透气排汗运动衫，原来还要避免穿新衫，Angel 解释说，「因为新衫有机会造成较强烈的摩擦力，所以不要在跑马拉松时穿新衫。另外，可以随身带备一小瓶凡士林，因为长时间跑步会令大腿内侧、腋下、脚后跟等等受摩擦而感不适，可以先在这些地方擦上少量，在有需要时再补涂。此外，运动时若有细碎发丝无法贴服，可以轻抺一点凡士林在头发上，就能固定前额、耳际和头顶发丝。如需配戴太阳眼镜，建议选购设计轻盈的款式，部分款式更能伴随光度自动调节镜片深浅，给予使用者更灵活的调整。 」

毅行者及马拉松赛事跑手Angel Chun（前），建议大家避免在跑马拉松时穿新衫。

选手装备大检阅

1/保暖排汗衣饰

马拉松会在清晨出发，必须要有适当的保暖，一双跑袖就很好用，不太局促，太阳出来后又可防晒。而吸湿排汗功能较佳的服装也很重要，聚酯纤维是较合适的质材。

2/厚底设计跑步袜

可根据天气情况和训练强度，选择不同厚度的跑步袜。一些袜子有加厚设计，以更好承托脚掌，而压力袜减低跑步时的肌肉抖动，防止受伤，用家可以配合个人需要选配。

3/监查身体运动手表

跑马拉松讲求耐力，运动手表可帮助调整步速，以及监查自己的心跳和其他身体机能。

4/运动专用电话套

电话已是每个人随身物，最好选择轻薄的跑步电话套，可绑在手臂上，又或者选用跑步小腰包，轻便又具大容量。

5/帽子太阳镜防晒保护

不论10公里、半马、全马，全程均在户外进行，必须做好防晒工夫。穿戴跑步帽、防晒手抽、戴跑步帽，都是最直接阻隔紫外线的方法。

功能衣饰 加强表现

adidas ADIZERO 渣打香港马拉松别注版T恤 $259

渣打香港马拉松别注系列，具透气、吸汗功能，适合长跑穿着。

adidas ADIZERO Ekiden系列 跑步鞋$1,699

采用创新中底技术，进一步增强着地时的牵引力，让跑步表现更加稳定。

KIPRUN 双间隔跑步手机臂套 $89（Decathlon有售）

两个设计巧妙的口袋可轻松携带手机和小型必需品。

AONIJIE 防晒袖套 $79（Decathlon有售）

具防晒、透气散热 、速干排汗功能。

Nike Vomero 18 跑鞋 $1,099

采用ZoomX和ReactX泡绵的双层缓震组合，增舒适感。

HOKA Rocket X 3 跑鞋 $1,799

采用翼型碳纤维板，搭配双层高回弹力PEBA泡棉中底，打造具稳定推进的触感。

HOKACielo X1 2.0 $2,199

发泡鞋垫具缓冲效果，而前脚掌包覆结构则增稳定性。

Oakley Stunt 系列太阳眼镜 $2,150

贴合效果，无论冲刺、跳跃、激烈动作和转身动作，都能保持稳定。



