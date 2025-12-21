Uniqlo羽绒外套保暖度排名！日媒推荐10大背心/外套/PUFFTECH 第一位「专为北海道而设」

Uniqlo羽绒外套保暖排名｜说到平价又兼具机能性的服饰品牌，Uniqlo绝对是港人熟悉的首选。近日，日本媒体《UOMO》针对Uniqlo 2025年冬季系列的羽绒外套进行了实测，并按照保暖程度进行了排名，选出10款既保暖又时尚好看的外套，价格只是港币$299起。其中一款羽绒大衣更被誉为「北海道等级」的保暖神器！即睇日媒推荐 Uniqlo十大保暖单品。

第9&10位Uniqlo背心款薄外套 随身携带作内搭

排名第9及第10位的都是背心款薄外套。第10位「PUFFTECH 薄背心」（$299）是主打轻盈而保暖，设计轻薄、简单、无多余花巧款式，可以卷起放入袋内。日媒大赞此款最适合在气温变幻不定时随身携带，作为西装或其他款式外套的内搭来加强保暖效果，适合穿著的温度在16度左右。

第9位是另一款PUFFTECH背心（特价¥4,990，约$248），功能与第10位相似，不过这款外套在香港未有售卖。

超轻型羽绒与PUFFTECH外套并列 保暖易收纳

排名第8位的是「男女通用拼接 PUFFTECH 外套」（$499），这件外套是「SWEDEN ATHLETE COLLECTION（瑞典运动员）」联乘特别款，衣袖采用了特别设计，特别轻薄透气。

「超轻型羽绒外套」及「PUFFTECH 外套」则被日媒选为并排第6位。两款外套价钱一样（原价$499，特价$399），外观亦极为相似，是最基本的标准羽绒外套款式。分别在于「超轻型羽绒外套」的填充物是传统绒毛，而「PUFFTECH 外套」是使用新纤维科技，官方形容比羽绒更快干，亦不易塌陷变形，可卷起收细携带。日媒评测，两款最适合穿著的温度都是介乎12-13度左右。

香港有售最保暖款 Hybrid/PUFFTECH连帽外套

排名第4及第5位的分别是「男女通用 Hybrid 羽绒连帽外套」（原价$799，特价$699）及「 PUFFTECH 连帽外套」 （原价$599，特价$299）。两款都是外观时尚型格的款式。「PUFFTECH 连帽外套」采用功能性填充物料，外层布料防水，保暖舒适。「 Hybrid 羽绒连帽外套」是混合羽绒外套，在需要保暖的部位用上蓬松高品质羽绒，表面有防水效果，设计型格，是香港买得到的款式之中最保暖的一件。日媒评价，保暖程度可抵挡10度以下寒冷天气。

Uniqlo最保暖外套第一位 90%羽绒「为北海道而设」

最后是第1至3位，可能太过耐寒，三款外套均暂时未有在香港售卖。第3名是一件无缝羽绒服，日本卖 ¥14,900（约$743），设计简约、羽绒含量饱满，可抵御10度以下的天气。第2名是一件长身的混合羽绒服（¥14,900，约$743），夹层是保暖的羽绒，外观则是时尚型格的防风防水设计，被日媒形容为「配衬西装的不二之选」。

被日媒评为UNIQLO 最保暖外套第1位的是一件有帽超保暖羽绒外套「ウルトラウォームダウンコート」特价后 ¥22,900（约$1,143）。这件大衣有很多保暖的小细节，长身设计、帽的边缘带有毛毛、袖口防风、腰间有暖手口袋，填充物料用上90%的羽绒以及10%的羽毛。日媒形容，这件外套是专为北海道而设计，可抵御摄氏5度或以下的严寒天气，在日本亦仅于部分大型商店及线上有售。





