唐碧霞2026马年运程│12生肖运势预测！1生肖凶星埋伏需化解 马/羊/兔吉星高照财源滚滚来

2026年马年运程，唐碧霞分享12生肖运势！今年除了肖马因本命年犯太岁外，究竟哪个生肖行大运？哪个生肖今年要小心防犯？如遇上凶星而可如何化解？留意下文，12生肖财运一文看清！

唐碧霞2026运程│属马：值太岁以冲喜！凶星埋伏需化解

马年为智慧提升的年份，再加上肖马者为「值太岁」及「刑太岁」的生肖，值太岁的年份人生会出现不少变化，如能进行传统喜事冲喜，例如结婚、添丁、置业或创业，则能主动应验犯太岁的变化以作冲喜之用，减少因犯太岁而造成的影响。

幸而亦有不少吉星高照，吉星方面有「金匮」、「将星」 及「岁驾」，在「金匮」吉星的加持下，意味著财源滚滚而来。同时「将星」代表领导才能，预示著事业发展理想。

然而在本命年及「午午自刑」的影响下，新一年运势起伏不定，再加上有众多凶星埋伏，包括：「剑锋」、「伏尸」及「羊刃」等。「剑锋」星入主，要小心容易因金属而受伤。「伏尸」凶星则代表家宅运欠佳，建议可在农历五月及农历十一月主动洗牙、捐血以应血光之灾。平日可佩戴大势至菩萨密宗吊坠，有助化解灾祸及减少本命年的不利因素。

唐碧霞2026运程│属羊：吉星高照多劳多得

马年为「午未相合」，而且为多劳多得的年份，并且得到众多吉星高照，包括「太阳」、「金舆」和「天空」等星曜的进驻。

新一年事业运和财运都相当不错，特别是在工作上，可以实施已久的计划，并且能够得到男性贵人的支持。「太阳」星代表男性贵人，尤其有利于经营或从事与男性相关的行业。自雇或从商的朋友应重点发展男性相关的业务，与此同时，「金舆」吉星的加持，象征古代帝王或达官贵人所乘坐的车辆，寓意著财源滚滚而来，再加上「天空」吉星的支持下，这颗星代表著创意和灵感，对于从事创作或设计的朋友来说，将会在工作中灵感不断，有助于创作发展。

尽管新一年与太岁相合，但由于受到「扳鞍」凶星的影响，可能会有工作环境的变换。在考虑转职或任职新公司之前，建议仔细评估待遇和工作环境，以免得不偿失，造成越转越差的情况。

唐碧霞2026运程│属猴：驿马主导多出门！留意自身及长辈健康

马年为贵人年，并受到两颗吉星「驿马」和「文昌」的照耀，这意味事业及财运较蛇年有所进步。

首先，「驿马」吉星主导出门走动，肖猴者需要主动创造出门的机会，透过「动中生财」的方式来增加整年的收入，今年可主动寻找出远门的机会，例如外地出差或开拓海外市场等。另一方面，「文昌星」的进驻使肖猴者的思维变得灵活，灵感强烈，对学习、考试及升职特别有利。

然而，丙午年也有多颗凶星入主，对人缘、家宅运和健康运影响甚大。受到「孤辰」和「丧门」凶星的影响，「孤辰」的到来可能会导致对伴侣的不满。建议开心见诚地与伴侣沟通，以增进彼此的理解。

同时，「丧门」凶星的影响则意味著家宅不安及身体欠佳，建议时刻留意自身及家中长辈的健康状况，若感到不适，应立即寻求医疗帮助。日常亦可佩戴本命佛大日如来的密宗吊坠，能够提升运势并减少灾祸的影响。

唐碧霞2026运程│属鸡：吉星高照财源广进

马年为贵人运旺盛的年份，再加上有多颗强而有力的吉星高照，包括「玉堂」、「太阴」和「红鸾」，因此财运和事业运显著提升。

「玉堂」吉星象征著丰收，预示著金玉满堂，意味著新一年财源广进，求财得财。对于坐拥「太阴」吉星的肖鸡者来说，在女性贵人的支持下迎来更大的机会。

此外，今年为「红鸾」星动的年份，特别有利于桃花运和人缘，象征著喜事连连，并具有结婚和添丁的意义。对於单身的朋友来说，将会有机会结识具长远发展潜力的对象。已婚者则可以将桃花运化作人缘，喜爱小孩的朋友不妨把握机会，成为新手父母。

然而，肖鸡者在面对「贯索」及「勾神」凶星的影响时，仍需小心谨慎地处理工作及人际关系，主金钱苛索和是非谣言，因此要谨言慎行，避免随意作出承诺。

唐碧霞2026运程│属狗：稳定和谐运势亨通

马年肖狗者为「寅午戌」三合的生肖，意味著稳定与和谐。在众多吉星的加持下，马年肖狗者的财运和事业运较为顺利，工作表现会事半功倍。

今年为多劳多得之年，工作表现理想，获得周围人的认同和欣赏。在「三台」、「华盖」及「地解」等多颗吉星的加持下，运势更显亨通。「三台」吉星的进驻，象征扶摇直上、步步高升。「华盖」星代表古时皇帝出巡所用的网伞，象征艺术与创作才能的发挥，能为创意工作者带来灵感。此外，「地解」吉星为消灾解难之星，有利于化解一些凶星的影响。

惟受到「五鬼」、「官符」及「披头」三颗凶星的入主，会对运势造成影响，因此必须特别警惕。「五鬼」会使肖狗者疑神疑鬼，感到精神紧张，心理压力较大。「官符」凶星的出现，需注意官非及诉讼等问题，在签署文件或合约时务必小心，切勿做任何违法之事。「披麻」入主则会影响家宅运及健康运。

唐碧霞2026运程│属猪：逢凶化吉！破解两大凶星

新一年肖猪者得到了两颗与事业和财运有关的吉星高照，预示著事业发展良好。「月德」贵人星能化解灾厄并带来平安，有助于改善人际关系，对于自雇或从商者特别有利。今年可积极拓展业务，并有望取得显著成果。打工一族，能获得客户的支持和上司的欣赏，有望升职加薪。

「天乙贵人」代表著凡事能够逢凶化吉，当遇到困难时，身边的贵人将自动伸出援手，轻松化解各种难题。

然而，凶星方面却也不容忽视。其中包括「死符」、「劫煞」、「晦气」和「小耗」，这些凶星对健康运及家宅运造成负面影响。「死符」主导著家宅运的不利影响，因此建议肖猪者主动为家居进行小型维修或更换家具，有助于提升家宅运。

随著「劫煞」凶星的入主，代表容易发生灾祸和意外。为此，建议肖猪者佩戴本命佛阿弥陀如来的密宗吊坠，有助化解血光之灾。

此外，「小耗」作为破财星，容易导致金钱上的损失。

唐碧霞2026运程│属鼠：一喜挡三灾！事业运有利

今年为「冲太岁」的年份，因受到「子午相冲」的影响，整年的运势变化会较为频繁。如果能够「一喜挡三灾」，以喜事来迎接冲太岁的年份，则能够平安顺遂。



新的一年虽然没有吉星高照，但马年却是工作升迁的好时机，对事业运特别有利。由于与太岁相冲，因此在这一年「宜动不宜静」，适合进行各种喜事，例如结婚、置业、添丁、创业等，能够化解冲太岁的变化。



若无法进行喜事，新一年的运势则会起伏不定，易遭遇挫折，保持小心谨慎是至关重要。



在吉星欠奉的情况下，受到多个凶星的影响，今年将会是一个辛苦的年份，宜提前做好心理准备，令内心变得更为强大，以迎接各种挑战。



受到「大耗」、「岁破」及「栏干」的影响，运势平平。「大耗」象征破财，丙午年不宜进行高风险的投资或投机，以免因投资失误而遭受损失。「岁破」代表人际关系的平平。「栏干」则暗示做事困难，一波三折。

唐碧霞2026运程│属牛：谨慎言行！保事业顺遂、财源广进

午年为肖牛者的「害太岁」之年，代表今年的人际关系平平。所幸「害太岁」的影响力相对较小，只要谨慎言行，避免因无心的话语而得罪他人，并秉持「少说话、多做事」的处事原则，便能有效减轻犯太岁所带来的不利影响。马年为多劳多得的年份，加上有多颗与事业、财运息息相关的吉星高照，整体运势相较于过去两年有显著提升，可谓事业发展顺遂、财源广进的一年。

在「紫微」及「龙德」两颗强而有力的贵人星拱照之下，新一年事业发展十分顺利，容易获得贵人的提携与赏识。不妨主动展现自身的工作能力，争取表现机会，相信能获得众人的认可。

马年还有「国印」吉星加持，这颗吉星主管手执帅印、大权在握，预示著有升职加薪的机会。

惟受到一些凶星的影响下，各方面都务必要谨慎小心。「暴败」星的入主，代表财运上可能会出现较大的波动。「天厄」凶星主不利出门，意味著出门在外时容易遇到意外或财物损失。

唐碧霞2026运程│属虎：凶星潜伏！小心意外受伤

新一年为「寅午戌」三合的生肖之一，代表与太岁关系友好，代表运势平稳向上，人际关系理想，可得到贵人扶持及有望与他人一起合作取得显著成果。

惟马年吉星欠奉，却有众多凶星潜伏，但好在今年是财运年，正财收入较为理想，整体运势还算不错，可主动争取机会，只有不断努力和自我提升，才能在竞争激烈的社会中立足。

凶星方面，有「白虎」、「指背」、「飞廉」及「大煞」入主。「白虎」代表容易遇到性格强势、野蛮无理的女性。

「指背」凶星则代表背后易遭人指指点点，徒生事端，故须时刻谨记「事不关己，己不劳心」，尽量避免卷入他人纷争与麻烦之中，以免容易造成事端。毕竟，人生发生的事情本质只占百分之十，其余的百分九十是视乎自身的心态及处理方法，让自己变得强大，才是一生都需要学习的事情。

此外，受到凶星「大煞」及「飞廉」影响健康运，主意外受伤。

唐碧霞2026运程│属兔：吉星拱照 财运滚滚

新一年受到地支「卯午相破」的影响，肖兔者成为了犯太岁的生肖之一。幸好马年整体运势不错，可以减轻「破太岁」的影响。

今年是财运滚滚的一年，只要付出便能有所回报。再加上在多颗力量强劲的吉星拱照下，包括「天喜」、「天德」及「福星」，令肖兔者在事业和财运方面均有显著进步。

「天喜」正桃花星的进驻，预示著喜事连连，很可能会有结婚、添丁等喜庆之事发生。「天乙贵人」的出现，代表著凡事都能逢凶化吉，遇难呈祥。「天德」则象征著上天之德，意味著能得到贵人的鼎力相助。与此同时，「福星」则代表著福气临门。

尽管有众多吉星的加持，但今年始终为犯太岁的生肖，再加上「卷舌」、「披麻」和「咸池」等凶星的影响，可能会导致人际关系和家宅运势有所欠佳。「卷舌」凶星主口舌之争和官非诉讼，因此要尽量避免与他人发生正面冲突。「披麻」凶星入主则会冲击家宅运和健康运。

唐碧霞2026运程│属龙：多劳多得！逢凶化吉 贵人相助

今年为肖龙者多劳多得之年，只要努力就能得到相应回报，再加上马年在「八座」及「天解」吉星的帮助下，事业能取得良好进展。打工一族，能大权在握、扶摇直上，获得期待已久的升职加薪机会，为事业发展顺利的一年。自雇及从商者，事业打拼多年，今年能取得重大成果，实在可喜可贺。

「天解」吉星的到来，具有逢凶化吉之意，能够化解灾祸、官司、是非以及疾病。「八座」吉星则象征贵人相助。

然而，马年也有不少凶星入驻，对于财运、人缘、家宅运和健康运等方面特别不利。受到「吊客」、「天狗」、「血刃」、「浮沉」以及「寡宿」等凶星的影响，需要格外留意。

「吊客」星代表生病、损伤、车祸、开刀等灾祸。「天狗」星则代表容易有金钱上的损失。此外，「血刃」和「浮沉」两颗凶星也暗藏危机，代表容易发生小意外或血光之灾，因此不宜进行任何高危险性的活动。

唐碧霞2026运程│属蛇：职场大放异彩！关心长辈健康

今年为思维拓展之年，有利进修及提升自我。再加上「禄勋」吉星高照，新一年财运、事业运及人际关系均会有明显改善。「禄勋」吉星象征著朝廷俸禄和正财运，代表事业发展顺利。自雇及从商者，工作表现将受到客户赞赏，能在职场上大放异彩。打工一族，可主动展示自身能力，有望获得升职加薪的机会。若有转工或寻求变化的打算，也可以找到更好的薪资待遇。

尽管运势向好，仍需注意凶星的影响。「病符」凶星代表容易生病，因此要时刻关心家中长辈的健康情况，若有不适应及时就医，以免延误。「陌越」则提示需要适应新的环境，今年可能会出现新的工作机会，建议以轻松的心态面对。

此外，「亡神」凶星入主，代表经常忘记事情，易遗失小物品，出门时要特别留意。旅行前也应预先购买旅游保险，以备不时之需。

马年运程较去年稳定，工作发展顺利，务必要把握良机，迎接新的挑战和机会。



唐碧霞师傅简介：

从十多岁起便醉心研究玄学命理，擅长各派风水、子平八字、易经占卜、三世相书、紫微斗数、面相、掌相、改名、择吉选日、流年运程等。

