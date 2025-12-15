Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

U购超市全线撤出港岛！柴湾翠湾邨店月底结业 全港仅剩2分店 网民：睇嚟网购系唯一出路

生活百科
近年来，零售业市场竞争激烈，加上网购热潮影响，许多实体店都面临前所未有的经营压力。近日，华润集团旗下的超级市场「U购Select」再度传出分店结业消息，位于柴湾翠湾邨的分店将于本月内结束营运，是继上月3间分店结业后，短期内再有超市退出市场，并预计全港将仅余两间分店。

柴湾翠湾邨U购月底结业！超市全线撤出港岛 全港仅剩2分店

本月初，有网民在Facebook群组「柴湾人柴湾事」发帖，指「U购Select」位于柴湾翠湾邨的分店，店内货架及雪柜已全被清空，部分产品更贴上「清货价」标签，似乎正为结业作准备。网民更声称从店员的对话得知，该店的最后营业日为12月20日（六）。

此消息迅速在翠湾邨社区引起广泛讨论，不少街坊对此大呼不舍。街坊们指出，该店连同其前身「华润超市」已屹立社区逾36年，承载著许多居民的共同记忆，「由华润超市开始，变成U购，都真系好耐」；另有街坊回忆道︰「翠湾开邨时已经喺到，细细个喺柴湾公园踢波必入去买水」。

 

街坊：唯一买餸的地方都要执笠

翠湾邨分店的结业，对当地居民的日常生活无疑造成影响。有街坊直言「唯一买餸的地方都要执笠」，未来可能需前往邻近屋苑商场购物，「翠湾最近超市应该系宏德居百佳了」、「永利惠康有点远，睇嚟网上购物系唯一出路」。

对于「U购Select」结业的原因，网民们亦提出了多种推测。不少人认为其「价格比两大超市贵，货唔齐」，导致竞争力不足。因此，当结业消息传出时，许多网民表示不意外，「其实都估到，啲野愈嚟愈少，又冇再入货」、「西环第三街分店结业后，便已预感翠湾邨分店难逃相同命运」。

 

全盛期逾百间分店 现仅剩东涌、天水围店

翻查资料，「U购Select」超市在高峰时期曾拥有超过100间分店，然而，近年来该品牌的营运版图明显缩减，面临严峻挑战。单是2024年，分店数量从100多间锐减至约30间。据悉，随著柴湾翠湾邨分店的结业，全港「U购Select」仅剩东涌及天水围两间分店，这也意味著品牌品牌已全线撤出港岛及九龙区。

 

资料来源：柴湾人柴湾事

 

同场加映：超市逆市变阵！黄大仙40年惠康结业 三间Fusion变百佳 网民：消费力不足唯有降级

