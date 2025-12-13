李居明-马年生肖逐个讲 马肖值刑太岁有吉星｜李居明大师会客室

很多读者关注我的运程书几时出版，很快了！《马年运程》将于12底出版，敬请期待！马年是「赤马红羊劫」的第一年。说到「劫」，好像很吓人似的，其实从我在闭关问卦时所得的卦象显示，马年其实不坏，也远比想像的好。我求得的是「天火同人」卦，代表大家团结共同面对，那么2026年便没有甚么烦恼，但如果不能「同人」，不能团结一起，尤其是争抝多的话，那便不符年运了。

原来大家都累了

也就是说，「争抝」在2026年没有市场，不单在香港没市场，全球都没市场，大家都不想有太多的争抝，为甚么呢？卦象告诉我们，那是一个「累」字。原来大家都累了！可有觉得全球的领导都很累？其实大家都想在2026年休息一下，不想累下去了。所以，2026年是一个回气年，不是不好，只是没有甚么大进展罢……更多内容，大家看运程书吧！

属马人马年有吉星「金匮」，意味有钱会发财。

娱乐界属马的明星很多，黎明、许冠文、林青霞、黎芷珊等，中国首富钟睒睒也是属马

马肖人的共通秘密

还是说回马肖朋友关心的马年运程吧，虽然说的未必是读者自己的生肖，但为了身边的家人和朋友，也不妨留心和八卦一下。娱乐界属马的明星很多，有黎明、许冠文、林青霞、黎芷珊等，中国首富钟睒睒也是属马！

我身边有很多属马的朋友，又从我批算过的无数八字中，我发现马肖人有一个共通点。其中，「女马缘在远方」这话对属马的女性来说是准确无比的，意思是她们的另一半或姻缘运通常

在自己的所在地找到，反而容易发生在海外远方，故常会嫁给外国人。马是东奔西跑的，代表大大的动象，如离乡别井的话，马女的姻缘运就会更佳。

他们还有一个「秘密」！属马的人会有房产，而且多不是自己赚的，是从祖先辈传下来给他们的。因为八字四柱中的年柱代表祖辈。

属马人马年吉凶星

马肖人在马年值、刑太岁，值是当值，指他们会很忙碌，事事都与他有关。他们在马年的凶星有「剑锋」和「伏尸」，名字颇吓人！刑太岁是刑害的意思，也等如「七煞」，像刀一样会伤到自己，但其中的含意可能只是刮胡子时刮伤了，这也是「剑锋」的影响。

「刑」也包括被别人的话刺痛和刺激，马肖朋友性子直，不大受得了气，唯一能让他受气的是另一半。所以，如果马男受老婆的气倒有好处，那正是帮他化是非。因此，马肖朋友在马年听到令自己生气的话，记着，那些话其实能够帮你化是非，能忍过去，是非官非便可以因此化掉，是好事！如是太太的责骂，更应「甘之如饴」！

属马人马年有吉星「金匮」照着，金匮是财箱，意味有钱。另一吉星是「将星」，指大将，对打工仔来说，是成为老板的大将而备受重用，至于身为老板有大将可用，正是如虎添翼！