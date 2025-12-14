小心有毒纸巾！央视抽查揭违规加萤光剂 惊爆含菌量超标13倍 即睇5招分辨纸巾优劣

近年来，内地劣质纸巾和卫生用品问题屡屡被曝光，引起广泛关注。央视早前曾在市面上抽查150个纸巾产品样品，其中36个批次评为劣质，不合格率达到24%，其中9批次的细菌菌落更超出国家标准13倍，有机会对用家的健康造成威胁，即睇5招分办劣质纸巾！

小心有毒纸巾！央视抽查揭违规加萤光剂 惊爆含菌量超标13倍

小心有毒纸巾！央视抽查揭违规加萤光剂 惊爆含菌量超标13倍（示意图，Unsplash）

央视在2019年的《每周质量报告》中曾经在市场抽查150个批次的卷纸和卫生纸样本，经调查后发现，35个批次被评为不合格，占所有样本之中的24%，其中有9个批次的卫生纸细菌菌落总数更超出国家标准13倍，成绩差强人意。此外，今次调查的样本分别从实体店及电商平台购入，前者的不合格率为百分之21.2，后者则为百分之27.1，电商平台的不合格百分比有持续上升趋势，让不少民众都担心日常使用的纸巾安全质素。

报告中提到，内地部分纸巾生产商工场环境恶劣，四周充满灰尘、纸碎和回收废纸原料，负责的工作人员亦未有穿戴相应的工作服、手套及口罩。另一方面，有不良商家为了降低成本，不仅未有使用符合国家安全标准的原生纸浆，甚至会使用回收得来且未处理完全的生活垃圾，如回收废纸、碎布、烂纱布等，并且规添加大量萤光增白剂、工业滑石粉等，让纸巾变得更白、更柔软。

由于荧光增白剂可迁移至皮肤上，长期接触不易分解，有机会导致皮肤过敏反应，尤其是婴幼儿；而工业滑石粉含有铅、镉等重金属，如人体长期接触，或会损害神经系统。

选购纸巾留意5点分辨产品优劣

选购纸巾前，专家提醒留意可以5点分辨产品优劣（Unsplash）

消费者在选购日常使用的纸巾时，不妨先考虑以下5点：

价钱：切忌贪平！价格过于便宜的制品有机会是使用劣质原料制作，纸巾是日常常用的生活用品，建议按需要购买适合的产品类型，不要卷纸、擦手纸用于擦嘴和清洁面部。 产品标签：购买前可以查看包装的产品标签，注意是否拥有卫生许可证号、执行标准等。以内地生产标准而言，常用纸巾通常分为2类，卫生纸（卷纸）执行标准为GB20810，要求细菌菌落总数低于600cfu/g；纸巾纸执行标准为GB20808，要求细菌菌落总数低于200cfu/g，符合标准即为合格。 产品原材料：纸巾的制作原料一般有原生木浆、原生浆、纯木浆等。原生木浆是指采用完全天然木材制成的纸浆，纤维量较高，成品较为细腻柔软，品质较高；原生浆指天然植物的浆，包括但不限于木浆、草浆等，纸巾品质比原生木浆低；纯木浆则是指全部来源于木材，但可能是回收的原生木浆、废纸造浆等，品质较差。 质感：品质较高的纸巾摸起来柔软细腻，轻轻揉一揉不会掉毛、掉粉；韧度方面，如纸巾稍为用力拉扯会出现拉扯褶皱，但并不会断裂，代表纸巾品质较佳。 味道：切勿购买含有化学药剂味道的制品。选购时亦尽量不要选择有香味的，以免擦嘴时吃入香精，影响身体健康。

来源：央视《每周质量报告》、东莞市卫生健康局

文：LW