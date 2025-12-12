长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？

长者乘车优惠｜两蚊两折｜政府于财政预算案2025公布，「2元乘车优惠」将改为「两蚊两折」优惠，并于2026年开始实施。除著26年逼近，近日在网上各大讨论区、聊天群组，都有不少长者关心过年后车费会不会大幅上升。老友记对新计划充满迷思，到底「两蚊两折」乘车优惠几时开始？点样计数？车费会唔会加好多？《星岛头条》现在为各位一一拆解，让大家更清楚明白。

长者乘车优惠明年4月收紧！解构「两蚊两折」车费计划 资格、用法不变

「$2乘车优惠」计划将会迎来新的调整，新计划为「两蚊两折」。不过，大家最关心的受惠资格和使用方法，将会和现在一样，完全没有改变。只要是年满60岁的香港居民，就可以继续像往常一样，使用「乐悠咭」拍卡搭车，轻松享有交通优惠。

老友记也可按图了解长者乘车优惠更多：

65岁以上不受影响？局长：应该一视同仁

在长者群组间有不少讨论，认为新政策应该分为两个群组，60-64岁未退休人士多付一些，65岁或以上就维持最优惠的$2车资。就此，劳工及福利局局长孙玉菡就曾解说，认为60岁以上的长者，无论是正要上班或已经退休，「都为社会付出了很多时间」、「都是我们尊重和可以受惠的长者」，所以新计划不会以60至64岁和65岁以上两组年龄作区分，「应该一视同仁」。

为何要有车费优惠新安排？政府盼资源分布更公平

政府方面解释，这次改动是希望能够更好地运用公共开支。新计划旨在改善「长车短搭」的情况，即有时候即使只乘搭很短的距离，也占用了长途车程的资源。透过「两蚊两折」这个新方案，政府期望能让资源运用得更公平、更长久，同时也能继续实践优惠计划的原意，照顾长者的交通需要。

「两蚊两折」分两步走 明年4月先实行新收费

为了让老友记和业界有足够时间适应，政府将分两个阶段推行新方案：

第一阶段：2026年4月起，实施「两蚊两折」收费

由明年四月开始，新的车费计算方法会正式生效。不过，这个阶段不会限制大家的乘搭次数，可以照常使用。

第二阶段：2027年4月起，设立每月240程上限

在新收费实行一年后，政府才会加入每月240程的优惠上限。

这个次数大约等于每日搭8程车，政府相信已足够满足大部分长者日常外出的需要。

新收费计算教学：「两蚊两折」计原价定半价？

新方案的计算方法并不复杂，长者可参考以下三大原则：

短途车程费用不变：

票价$10或以下之车程，收费维持$2。

【例子】 陈婆婆在荃湾搭巴士去葵芳，原价车费是$6.2。因为车费在$10以下，所以陈婆婆照旧只需付$2，同以前一样。

长途车程按两折收费：

票价$10以上之车程，须支付原价两成的费用。

【例子】 李太想由沙田搭港铁去旺角，原价车费是$14.5。因为车费超过$10，所以她需要支付两折，即是$2.9（$14.5 x 0.2 = $2.9）。

设有乘搭次数上限：

自2027年4月起，计划将设有每月240程的上限，即平均每日约8程。政府相信此限额能满足大部份长者的日常出行需要。

实际车费加几多？北上深圳、过海、长途车3种常见情况计算参考

26年4月开始，长者坐长途贵车将会「两蚊」变「两折」，到底车费支出会否变得很大？小数是否怕长计？以下抽取3条路线实际计算参考：

过海路线：

以101号巴士（观塘往坚尼地城）为例

成人原价：$12.9

新计划长者优惠车费：$2.6

计算方法：$12.9的两折是$2.58，按「不足一毫亦作一毫」计算，实收$2.6，比以前多付$0.6。如果长者每日搭来回返工，一个月（20日）大约多付$24。

北上路线：

以B1号巴士（天水围往落马洲）为例

成人原价：$15.3

新计划长者优惠车费：$3.1

计算方法：$15.3的两折是$3.06，实收$3.1，比以前多付$1.1。如果长者逢周末北上消遣，一个月来回8次，大约多付$8.8。

长途路线：

以港铁上水站往太古站为例

成人原价：$24.5

新计划长者优惠车费：$5

计算实例：原价$24.5的车资两折后为$4.9，实收$5，比起过往的$2车费多付$3。假设长者每逢都会乘此路线，跨区到子女家中帮忙凑孙，以一个月20日来回坐计算，每个月会比过往多付$120。

