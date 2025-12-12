惠康超市全场88折！一连两日满额即减 花生油/鸡汤/金凤米/冰鲜鸡劲减兼送赠品

惠康一连两日全场88折！惠康一向是许多家庭日常采购的首选，为回馈顾客，惠康将于本周末（12月13日至14日）再度推出万众期待的「全民大『折』日」，提供高达88折的全场折扣优惠。无论是亲临门市，还是在家轻松网购，都能享受这次的限时劲减，同时更有大量精选产品以惊喜价发售，是补充家中粮仓的最佳时机。

惠康超市 周末限定全场88折 门市网店同步劲减

本次「全民大『折』日」的覆盖范围极广，顾客只需把握时机，即可享受折上折的购物乐趣。在12月13日（星期六），凡于全线惠康门市购物满$100即可享92折，而买满$168更能立即升级至88折优惠，折扣力度相当吸引。习惯网上购物的人士，优惠期更延长至两天（12月13日至14日），于惠康网店买满$100享92折，买满$888即享88折；若选择方便快捷的「网购店取」服务，门槛更低，只需买满$50即可享88折，绝对是精明消费者的福音。

必抢至抵换购及赠品 买指定产品送总值$48礼品

除了全场折扣，惠康亦推出多项精选产品的「买即送」及换购优惠。例如，凡购买6盒作为入厨好帮手的史云生清鸡汤1公升装，即可获赠总值$34的超力银丝米粉及粟米粒罐头等礼品。购买一排3支装的刀唛纯正花生油，更可免费获赠总值$48的鹰唛炼奶、桂格即食麦片及宇治之露茶包，让您的厨房常备品更添丰富。此外，凡于推广期内购买任何产品，即可以优惠价换购指定货品，只需加$52即可换购5公斤袋鼠牌精选丝苗米一包，或加$89换购滴露天然极净洗衣旋珠一包，为家居洁净增添力量。

其他新鲜食材亦有优惠，来自泰国的JOYVIO即饮椰青，清甜解渴，只售$10一个。以香甜多汁、富含维他命C闻名的纽西兰Zespri金奇伟果，5个装售$24一袋。想准备一顿丰盛晚餐，可以考虑$59一盒的苏格兰无激素牛仔骨，或$32一只的冰鲜农家鸡。对于海鲜爱好者，方便处理的急冻虎虾肉平均只需$26一包（$52/2包），无论是炒饭或意粉都非常适合。

本次优惠亦是补充家中干粮、零食及饮品储备的绝佳机会。家传户晓的湾仔码头家庭装水饺，提供西洋菜猪肉及粟米猪肉等多款口味，现只售$53一包，是快捷方便的晚餐之选。作为早餐或宵夜良伴的荷美尔午餐肉，平均每罐仅售$25（$100/4罐）。此外，多款人气啤酒如百威、嘉士伯、喜力等4罐装大啤亦在进行推广，无论是个人畅饮或准备派对都非常划算。

惠康超级市场全民大「折」日

惠康门市折扣：

惠康网店折扣：

条款及细则： 优惠不适用于购买婴幼儿奶粉、礼券、任何储值或增值服务、胶袋收费等。优惠不可与恒生enJoy卡折扣日等其他优惠同时使用。所有价格以店舖为准，如有任何争议，惠康超级市场保留最终决定权。