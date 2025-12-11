深水埗唐楼现「监仓式」㓥房！床头与厕所只隔1柜 网民轰无良 㓥房户叹1点胜其他租盘

香港地寸金尺土，有部份市民考虑到经济状况，或许会选择租金较为相宜的㓥房。不过，㓥房有不同类型及间隔，最近有网民于网上租盘群组发现一个有如「监仓式」的唐楼租盘，床头与厕所只相隔一个柜位，租金逾$3000，不少网民轰业主无良，但有㓥房户慨叹他人或认为不宜居住，但该租盘1点已比其他地方优胜。

深水埗唐楼现「监仓式」㓥房！床头与厕所只隔1柜 网民轰无良

香港居住空间有限，不少业主务求用尽每一吋空间，甚至将一个单位分隔成多间㓥房，以相宜价钱租出。不过㓥房租盘丰俭由人，有㓥房经精心设计，设备齐全，如一间小套房；亦有㓥房间隔简单，随时睡床旁便是厕所或厨房，甚至部份只有床位，需与其他住客共用厕所及厨房。

近日，有网民于网上租盘群组发现深水埗唐四楼一间有如「监仓式」的租盘，房间纵有可打开窗户，但床头与厕所只相隔一个柜位，且业主仅以浴帘作分隔，未有利用玻璃间开厕所空间。此单位租金索价$3100，不少网民怒轰业主无良，认为没有尽用空间分隔厕所，「为甚么不间？几咁唔人道！」

㓥房户叹1点胜其他租盘

有网民认为此㓥房设计与居于厕所无异，「同住喺厕所有咩分别」、「呢个好似系厕所来㗎喔」、「开个大好似登基咁」、「叫个业主自己住返」；网友表示没有分隔开厕所与床舖，担心住客健康，「一定瞓到风湿痛」。有人认为出于经济考量，要居住此单位亦无可厚非，更认为简约公屋较佳，「虽然交通不方便，起码不用对著马桶瞓，还升高惊看不到似的」。

不过，有㓥房户剖白心声表示外人看起来难以接受，「但对㓥房户来讲，点都好过公用厕所」，有网民亦认同此说法，表示共用厕所及厨房引起衞生问题，「好污糟，根本用唔到」、「有朋友以前住过深水埗床位，共用空间、厕所，每个月要$2800，呢个算几好㗎喇」。

文:RY

资料及图片来源:香港突发事故报料区及讨论区