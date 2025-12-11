Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗唐楼现「监仓式」㓥房！床头与厕所只隔1柜 网民轰无良 㓥房户叹1点胜其他租盘

生活百科
更新时间：15:09 2025-12-11 HKT
发布时间：15:09 2025-12-11 HKT

香港地寸金尺土，有部份市民考虑到经济状况，或许会选择租金较为相宜的㓥房。不过，㓥房有不同类型及间隔，最近有网民于网上租盘群组发现一个有如「监仓式」的唐楼租盘，床头与厕所只相隔一个柜位，租金逾$3000，不少网民轰业主无良，但有㓥房户慨叹他人或认为不宜居住，但该租盘1点已比其他地方优胜。

深水埗唐楼现「监仓式」㓥房！床头与厕所只隔1柜 网民轰无良

香港居住空间有限，不少业主务求用尽每一吋空间，甚至将一个单位分隔成多间㓥房，以相宜价钱租出。不过㓥房租盘丰俭由人，有㓥房经精心设计，设备齐全，如一间小套房；亦有㓥房间隔简单，随时睡床旁便是厕所或厨房，甚至部份只有床位，需与其他住客共用厕所及厨房。

近日，有网民于网上租盘群组发现深水埗唐四楼一间有如「监仓式」的租盘，房间纵有可打开窗户，但床头与厕所只相隔一个柜位，且业主仅以浴帘作分隔，未有利用玻璃间开厕所空间。此单位租金索价$3100，不少网民怒轰业主无良，认为没有尽用空间分隔厕所，「为甚么不间？几咁唔人道！」

㓥房户叹1点胜其他租盘

有网民认为此㓥房设计与居于厕所无异，「同住喺厕所有咩分别」、「呢个好似系厕所来㗎喔」、「开个大好似登基咁」、「叫个业主自己住返」；网友表示没有分隔开厕所与床舖，担心住客健康，「一定瞓到风湿痛」。有人认为出于经济考量，要居住此单位亦无可厚非，更认为简约公屋较佳，「虽然交通不方便，起码不用对著马桶瞓，还升高惊看不到似的」。

不过，有㓥房户剖白心声表示外人看起来难以接受，「但对㓥房户来讲，点都好过公用厕所」，有网民亦认同此说法，表示共用厕所及厨房引起衞生问题，「好污糟，根本用唔到」、「有朋友以前住过深水埗床位，共用空间、厕所，每个月要$2800，呢个算几好㗎喇」。

文:RY

资料及图片来源:香港突发事故报料区及讨论区

延伸阅读：港漂爆改香港75呎㓥房！月租$5千设独立卫浴 划分8大用途区域 网民赞叹：麻雀虽小五脏俱全

 

 

 

最Hit
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
6小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
4小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
6小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
2025-12-10 15:13 HKT
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
17小时前
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
1小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
23小时前
车Cam直击｜鸭脷洲的士冲红灯 撞飞过路女学生
00:44
车Cam直击｜鸭脷洲的士冲红灯 撞飞过路女学生
突发
6小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
1小时前