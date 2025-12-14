职场时间管理大师！日本星巴克前CEO分享搭䢂1习惯 判断员工是否具备领导才能？

打工仔当然希望能在职场中扶摇直上，除了在工作范畴表现出完美一面，原来一个日常习惯都可以看出你是否具备领导才能？曾任日本星巴克行政总裁的岩田松雄，日前在媒体专栏分享，认为在职场最重要的技能是时间管理，而要判断员工有没有潜质成为领导者，凭他们乘搭电梯时的1个习惯就可以了解得一清二楚？详情即看下文！

日本星巴克前CEO分享 凭搭䢂习惯判断员工领导特质

岩田松雄曾任职多个行业领域，并于2009年出任日本星巴克咖啡的行政总裁。近日，他在专栏分享，指在职场上最重要的技能就是时间管理。他认为，一间公司拥有「人、物、钱及资讯」，而最重要的资源就是时间，因时间正是一去不返的资源。

他以乘搭电梯为例，「入䢂」后先按「楼层」键还是「关门」键更有效率？他指出，在「入䢂」后应先按「关门」，然后再按「楼层」，因为当按「关门」键后，其实会有缓冲时间，应要好好利用来按「楼层」键，这样就不会浪费时间。

岩田松雄表示，不要少看零点几秒的缓冲时间，因为当时间慢慢累积，「零点几秒会变成几秒，几秒会变成几分钟」，最后会变成几小时甚至是几天。在他眼中，重视时间、著重效率正是职场最重要的事。

岩田松雄因初入职场负责1事 培养成「时间管理大师」

岩田松雄指自己著重效率成为「时间管理大师」，是源于初入职场时在日产车厂打工培养出来的成果。他分享当年在工厂从事生产管理，就是负责用秒表去量度及分析生产流程，从而想出工序更快、更有效率及更准确的方法。

他又指，日本制造业就是不断透过微少的改变，才能造出高效的生产流程成为「世一」。岩田松雄认为，此举是适用于任何行业及所有工作之上，哪怕只是生活中的一件小事。

文：TF

资料及图片来源： PRESIDENT Online

