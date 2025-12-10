八达通交税劲赚1.5%回赠！小红书网民实测5步成功 惟要留意1缺点？

相信不少打工仔已经收到「绿色炸弹」，同时即将踏入新一年，代表交税限期将至，又是时候留意有甚么交税优惠！最近，有网民教路使用八达通配合指定信用卡交税，即可获赠最多1.5%回赠，实测5步成功更封其为「目前交税的最高回赠方案」，惟有1大缺点需要留意，详情即睇下文！

小红书网民教路八达通交税 5步成功劲赚1.5%回赠

近日，有网民在小红书以「目前交税的最高回赠方案」为题分享，指出渣打银行Simply Cash信用卡本地零售签帐可享1.5%现金回赠，当中包括八达通自动增值（AAVS）服务，因此只需利用八达通银包交税，同样可以获得该信用卡的1.5%现金回赠。

八达通交税回赠1.5%步骤如下：

准备/申请一张渣打银行Simply Cash信用卡；八达通App（八达通银包须进行认证至Pro级别）及一张实体八达通 设定八达通自动增值服务（经信用卡） 在八达通App内，经已连结的八达通卡增值至八达通银包 每次可以增值上限$500，由此触发AAVS机制，获得1.5%现金回赠 利用已增值的八达通银包，扫瞄税单上的QR Code缴费

八达通交税须留意1点

不过，楼主提醒此方法有一个明显的缺点，就是由于八达通银包每日自动增值上限金额为$500，如交税金额达港币$50,000，代表需要连续100天进行上述步骤，才可获赠最多$750的现金回赠。

对于八达通交税赚回赠的方式，有网民提到，「SC simply cash（渣打银行Simply Cash信用卡）好像不需要开AAVS都有1.5%回赠，只要刷都有」，楼主在回复时解释此方式不适用于缴交税款。

另外，由于八达通银包设储值上限（Pro级别为3万元），如想将余额以转数快转回银行户口（套现），由于每月只有$3,000免手续费额度，超出金额会收取1%手续费，因此最好使用银包余额进行交税步骤。

来源：海防道财途@小红书

文：LW