葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！

正当香港食肆出尽奇招或优惠吸客之时，有餐厅竟反其就之行缩短营业时间？近日有一间位于葵涌的冰室在门外贴出一则告示，指因1原因需要暂停晚市营业。此举随即引来网民及食客热议，惟不只未有收到食客投诉，冰室老板反而被大赞窝心，「欣赏店主好有爱！」详情即看下文！

葵涌冰室张贴告示 宣布1原因暂停晚市

近日，有网民于社交平台发文分享，指一间位于葵涌大白田街的冰室于门外贴出一则告示，内文指：「由于孩子功课成绩欠佳，需要多些陪伴，故此暂停晚市营业」，同时更新营业时间为早上7时至下午6时15分，楼主对此更打趣表示：「全世界都知道你成绩差了。」

店主获赞好有爱！网民：需要补习老师吗？

冰室的告示引来网民及食客热议，当中有不少对老板的决定表示欣赏，「好棒的家长」、「全世界都你知对子女的爱」、「经济咁差，也愿意取消晚市来陪小朋友，欣赏店主」；亦有网民笑言「有需要补习老师吗？」。

不过，亦有人质疑店方是否有需要直接公开「孩子功课成绩欠佳」一事，认为或有机会影响小朋友的自信心，「过分强调负面会令到小朋友失去信心，甚至严重啲真系心理受损」，而楼主亦有留言回应指出，「谂深一层，个细路后日返学应该点面对同学」、「求神拜佛个细路同佢啲frd（朋友）唔好有Threads帐号」。对此有网民则指出重点是家长的「陪伴」，认为家长要维持生计不易，「其实停左个晚市赚少好多，陪个小朋友读书都好伟大」，又指「其实佢可以唔使向任何人交代，直接讲更新营业时间。冇谂过自己咁样讲嘢会引起一个社交平台咁样讲佢」。

文：TF

资料及图片来源： kkit_701@threads、星岛图片库

