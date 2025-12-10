Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！

生活百科
更新时间：15:13 2025-12-10 HKT
发布时间：15:13 2025-12-10 HKT

正当香港食肆出尽奇招或优惠吸客之时，有餐厅竟反其就之行缩短营业时间？近日有一间位于葵涌的冰室在门外贴出一则告示，指因1原因需要暂停晚市营业。此举随即引来网民及食客热议，惟不只未有收到食客投诉，冰室老板反而被大赞窝心，「欣赏店主好有爱！」详情即看下文！

葵涌冰室张贴告示 宣布1原因暂停晚市

近日，有网民于社交平台发文分享，指一间位于葵涌大白田街的冰室于门外贴出一则告示，内文指：「由于孩子功课成绩欠佳，需要多些陪伴，故此暂停晚市营业」，同时更新营业时间为早上7时至下午6时15分，楼主对此更打趣表示：「全世界都知道你成绩差了。」

店主获赞好有爱！网民：需要补习老师吗？

冰室的告示引来网民及食客热议，当中有不少对老板的决定表示欣赏，「好棒的家长」、「全世界都你知对子女的爱」、「经济咁差，也愿意取消晚市来陪小朋友，欣赏店主」；亦有网民笑言「有需要补习老师吗？」。

不过，亦有人质疑店方是否有需要直接公开「孩子功课成绩欠佳」一事，认为或有机会影响小朋友的自信心，「过分强调负面会令到小朋友失去信心，甚至严重啲真系心理受损」，而楼主亦有留言回应指出，「谂深一层，个细路后日返学应该点面对同学」、「求神拜佛个细路同佢啲frd（朋友）唔好有Threads帐号」。对此有网民则指出重点是家长的「陪伴」，认为家长要维持生计不易，「其实停左个晚市赚少好多，陪个小朋友读书都好伟大」，又指「其实佢可以唔使向任何人交代，直接讲更新营业时间。冇谂过自己咁样讲嘢会引起一个社交平台咁样讲佢」。

文：TF

资料及图片来源： kkit_701@threads、星岛图片库

延伸阅读：未来老公「有仔有楼」 母亲再婚欲弃公屋户主资格  女儿忧无家可归：系咪一定要搬走？

 

————
 

最Hit
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
人神共愤！竟以宏福苑火灾地址叫外卖 外卖员1招KO恶作剧「现金单」 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
6小时前
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
富商赵世曾绝密家庭相曝光 大女赵式芝罕谈「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基层工作
影视圈
7小时前
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
「曾志伟前爱将」体检惊爆健康出事？被判定「积弱不振」 元凶竟是日常饮品
影视圈
6小时前
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
23小时前
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
眼红大埔宏福苑大火灾民援助!? 网传过渡房屋「原居民」讯息：其实最穷嘅应该系我哋 惹网民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
22小时前
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
02:17
日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」
即时国际
8小时前
汕头9日晚有自建房起火，总共导致四代同堂12人死亡。
00:30
汕头住宅大火︱12罹难者四代同堂 事故排除刑事因素
即时中国
1小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
3小时前