李居明-学写一个「和」字 内藏爱与包容｜李居明大师会客室

最近有位潮爆粉丝跟我分享，他原本与家人关系有点紧张，于是用我教的方法，每次在和家人通话前，先在手机屏幕上写一个「和」字，然后才接听电话，没想到这个简单的动作，真有神效，现在与家人的关系渐渐缓和。所以，任何妈妈，如果儿女跟你不和，你试试李居明的方法吧，拿支笔写一个「和」字贴在家中的东方或东南方，你的儿女就打电话约你去喝茶了！

「和」字是一道符

「和」字原来是一个符法，内藏有一股力量，就是「爱与包容」！现在全世界的嘉言隽语，只有一个字！全世界的政治家和医学家都在学习一个字，便可世界和平、没有战争了。这个字就是「和」字！全世界的人都学一个「和」字，只要大家学懂和谐、和平，自然世界和平，天下太平！国与国之间战争也是杀敌一千，自损八百，是两败俱伤。医学界面对绝症现在也有一个说法，就是如何能够跟它共存！

中国古人很有智慧，与其两败俱伤，不如用「和番」的方法，以前古代就派自己女儿去嫁给对方，以和番外交化解冲突，以和为贵，是大和解！

「和谐」原来是整个宇宙能够生存和幸福的秘密。不论是面对疾病，面对敌人，「与敌人和解」乃人类未来的福祉所在。如不改正这种「斗」的精神，人类必更苦难。

圆形是圆满和合的密码，家中多放盒子应「和合」，财盒也是财箱的密码。

拿支笔写一个「和」字贴在家中的东方或东南方，可化解不和。

圆形足球散火毒

所谓办公室政治，人人斗到你死我活，人人都是阿修罗道似的，所以是不是应该写「和」字，时刻提醒自己？

玄学秘密就是，家中西北方写个「和」字，夫妻恩爱，家中西南方写个「和」字，太太同你「和」，东方写个「和」字，儿子跟你「和」，东南写个「和」字，女儿跟你「和」。家中多放些「盒」，原来是制造「和」的风水。

我一直强调，由于网络和手机的兴盛，人类的生活发生巨变。「火」的五行迅速膨胀，「火」一强，首先伤害「金」。在风水学中圆形是「金」，圆形代表圆融圆满、有情包容。圆形是秋天的月亮，带来凉快和宁静，遇「火」遭劫，因此，人人都变得头脑不清醒了！

我曾经说过，2026年6月是丙午年「甲午」月，火焚之劫最高峰，偏偏世界杯便安排在6月11日举行，希望一个圆圆的足球能抑制了全球的火毒，这便是「圆形」产生的和谐、圆满的力量。

这种宇宙符号，你加以研究和参透，便明白为何有些时候生活很顺畅，很舒服，有时充满斗争，烦恼，原来世间所有事情，均受这些宇宙符号所影响。你能和身边的人和谐共处，共存共荣吗？