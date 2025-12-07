学生游九龙公园惨呻遭野鸽抢食！疑游客1举动被牵连 网民吁报警 雀鸟团体促节育管理

香港野鸽遍布各区，惟不时有市民投诉受到滋扰，城市中的人鸽似乎难以共存。最近，有学生参与学校的户外学习日到访九龙公园，在附近快餐店的户外区域用膳时，突然被十多只野鸽「攻击」，「朋友嘅食物基本都被抢晒」，及后慌忙撤离，期间疑有内地游客喂饲野鸽致鸽群聚集，有网民建议下次可即时报警处理，亦有鸟类关注组织提醒单纯「禁喂」已无法有效控制野鸽数量，促请有关当局进行节育管理。

学生游九龙公园惨呻遭野鸽抢食！目击游客非法喂饲受牵连

一名学生在社交平台分享早前参加学校的户外学习日，一行人前往九龙公园游览，中午在公园内的快餐店用餐，同时由于室内已无位置，选择在户外区域入座。他形容用餐初时只有少数野鸽在附近徘徊，但随后有内地游客开始对野鸽喂食自己携带的食物，「喂完啲食物之后，啲白鸽就见到我同学啲嘢食所以就直接过咗嚟」，估计当时至少有十几数白鸽聚集，并迅速「攻击」众人的食物，形容朋友的餐点几乎「被抢晒」，同时迫使他们「立即执晒啲食物同埋攞晒啲行李走」。

据事主上传的照片及短片可见，有十几数野鸽在用餐区内徘徊，数只野鸽则在用餐区桌子上进食快餐店外卖袋内的食物，更有部分飞到店员回收的餐盘上，需要途人协助驱赶，情况颇为混乱。

网民：其实做鸽都好惨 鸟类关注组织促节育管理

事件迅速在社交平台引起讨论，有人建议楼主可以直接报警处理，直指喂鸽者应负责，「后面咁大个banner（横额）写明啲人仲要喂，即刻报警唔洗（驶）同佢客气」、「可以报警，喂白鸽犯法」、「白鸽无得管，喂白鸽嘅人可以管」。另一方面，有人认为批评喂食者的行为不负责任，「啲人搞到立立乱，拍拍『萝柚』就走，啲白鸽如果滋扰到人，又系佢哋要俾人赶尽杀绝」。

此外，有网民同情野鸽处境，「其实做鸽都好惨，外面无食物供应，如果你系鸽会点？等饿死？」鸟类关注组织「香港救援鸠鸽及雀鸟」亦于留言区提出「错不在白鸽，亦不在喂鸽者身上」，指白鸽与人冲突根源在于「数量」，虽然现时喂鸽罚款已提升至最高10万元，每张告票超过5,000元，但由于城市根本没有白鸽的食粮，而在「极度缺粮」的情况下，就会出现上述的情况，同时引述德国动物研究报告，强调单纯禁喂不可行，建议有关方面白鸽节育管理，平衡人与动物之间的关系。

根据《2024年野生动物保护（修订）条例》，现时将禁止喂饲野生动物的规定扩展至涵盖野鸽、将非法喂饲的最高刑罚由罚款一万元提至罚款十万元及监禁一年、引入五千元定额罚款机制，并在原有警务人员和渔农自然护理署（渔护署）人员的基础上扩大执法人员的类别，加入食物环境衞生署（食环署）、康乐及文化事务署（康文署）和房屋署的获委任人员，以加强执法效能。

来源：lmst_drose＠Threads、渔农自然护理署

文：LW