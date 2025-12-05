港人求职险堕诈骗陷阱？见工前HR要求安装APK档报更 事主起疑即拒绝 网民拆解3招偷钱偷资料

骗徒手法层出不穷，除了钓鱼网站连结、远端操作通讯软件借钱，更甚者可能诱导市民安装可疑手机软件！一位港人近日于网上发文警世，表示求职时有「HR」于见工前要求安装APK档手机软件「报更」，幸好事主起疑并立即拒绝，避免堕入诈骗陷阱。随后，有熟悉网络安全的网民尝试拆解该APK档，并指出骗徒能够以3招偷钱、偷资料，大家在求职时记得多加留意！

港人求职险堕诈骗陷阱？见工前HR要求安装APK档「报更」

近年诈骗案件不断，除了电话骗案、伪造文书以图骗取受害人金钱之外，就连求职者亦成为骗徒的目标。一位港人近日于网上发文警世，表示求职时险堕诈骗陷阱。事主表示早前正申请迪士尼乐园相关工作，并与「HR」透过WhatsApp对话，该「HR」表示会有同事通知上班地址及安排见工事宜，更询问事主有没有使用Microsoft Teams的习惯，方便同事传送报更时间表。

随后对方竟传来一个APK档（android手机软件档案）并要求事主安装，事主表示本身已安装Teams，不需要再额外下载APK档。对方解释此为公司专用的Teams，「同play商店𠮶啲唔同，你可以下载一个吗？」，事主于此刻已起疑心并即时拒绝随后的安排。

网民拆解骗徒3招偷钱偷资料

后来，有熟悉网络安全的网民拆解这个APK档，表示手机app内「有大量crypto wallet嘅module」，用来偷取用家的钱包资料，当用家日后转账时，这个手机App会改为自己的钱包来偷钱。此外，骗徒会透过手机App复制用家输入的资料到自己的伺服器，并为自己开通很多通行许可，例如可以查看用家的短讯及位置、录制手机画面等等，事主提醒大家不要下载来历不明的手机app。

对于事主求职时险遭诈骗，有网民表示其实疑点重重，「第二句开始已经好怪，边有人工都未见就讲定报更」、「见工就要download？正常入职咗先要装app，一定系有问题」、「连公司account都未有，其实真系当人傻㗎㖞」。有网友认为骗徒手法有漏洞，「迪士尼嘅话使鬼俾返工地址你咩，地址咪就系迪士尼乐园，呃人都用吓脑」；网友坦白不少公司会开发属于自己的程式，但绝不会透过WhatsApp传送，「肯定唔系咁样send出嚟，同埋正常做咩位都会番DU，DU会有好多唔同嘅资讯俾你」。

安装不明软件或被骗徒窃取个人资料

根据数码保安软件Kaspersky网页显示，APK是Android Package Kit的缩写，是Android系统上安装和运行应用程式的标准档案格式。APK档案不能被认为是100%安全的，网络犯罪分子创建恶意应用程式，这些应用程式旨在感染设备，植入病毒或勒索软体，限制设备使用，并向受害者索取赎金以换取设备恢复原状。通常，这些应用程式伪装得非常逼真，看起来就像其他应用程式一样具有实际用途，因此更需要保持警惕并始终采取保护措施。

恶意应用程式可以用来取得装置的root权限，甚至完全控制装置。这意味著网路犯罪分子可以控制设备的使用方式，并将其用于其恶意目的，例如存取用户银行帐户或进行其他犯罪活动。安装恶意应用程式后，个人资料、敏感数位资产（例如密码）甚至银行帐户中的资金都可能面临风险。资料窃取会对使用者的个人生活造成难以估量的损害。

文:RY

资料及图片来源:Threads