淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士

近年内地电商积极进军香港市场，凭借「一件包邮」等优惠吸引不少港人惠顾，入手平价服饰、厨具及小家电。不过，部分网售服饰以往曾被发现染料致癌物超标达27倍，或有机会含有甲醛及塑化剂等，长期接触有机会影响健康，买新衫之前记得要多加留意！

淘宝/拼多多网购衣物要小心！央视揭染料含一级致癌物

据《央视新闻》报道，早前国家市场监督管理总局抽检网购平台出售的服装时，有女装被检出一种名为「联苯胺」的致癌芳香胺染料，含量实测高达540mg/kg，而标准要求含量为低于20mg/kg，即该批次产品超标27倍，代表其致癌染料浓度偏高，有机会为人体健康带来安全风险。

芳香胺染料被世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）列为一级致癌物。化学博士K Kwong早前亦曾发文解释，指出部分劣质产品使用不安全的偶氮染料，由于偶氮染料是油溶性，可以经皮肤吸入身体，当偶氮染料进入身体后会变成苯胺或芳香胺，而「联苯胺」就是其中之一，长期接触有机会引致膀胱癌，现时部分西方国家已停止生产有关染料。

除了芳香胺染料，《消费者月刊》亦曾指出，甲醛具有防腐功效，有助避免棉、麻等天然布料在制作过程中受环境影响变坏，而纺织品中亦可能加添有甲醛成分的化学物质。穿著含有过量甲醛的衣物，甲醛会慢愎释放，长时间吸入有机会出现头痛、咳嗽等；如衣物长期接触皮肤，有可能引致敏感或皮疹。

专家吁勿买无牌衣物 消委会3招选购贴士

消费者在选购衣物时，化学博士K Kwong建议不要购入没有牌子的平价货品，如低至数元、颜色鲜艳的衫裤鞋袜，「上面啲染料同甲醛，分分钟多到你唔信」。除此之外，如衣物吊牌未有列出符合《国家纺织品基本安全技术规范》的分类及合格证，亦应尽量避免购买。

而在选购儿童服饰方面，消费者委员会亦建议可留意以下3点：

宜选购清楚标示成分及洗濯标签的衣物，检查衣物附件如拉链、钮扣等装饰的稳固程度、接缝平整度等以防弄伤儿童幼嫩皮肤或有小件脱落导致窒息的 危险 闻闻衣服是否有不明或刺鼻气味 不要急不及待穿新衣，甲醛易溶于水，买新衣后宜洗濯后才穿

来源：中视新闻、消费者委员会

文：LW