大埔宏福苑五级火｜广福邨居民剖白「未有勇气拉开窗帘」 距灾场仅500米 街坊安慰：喊完继续一齐行落去

大埔宏福苑五级火惨剧震撼全港，有居住在毗邻宏福苑的广福邨居民近日于网上发文剖白，表示目击整个灾难过程，「无论系一开始嘅七座连烧定火灾后嘅狼藉，我都睇得清清楚楚」，又坦言身处家中距离灾场仅500米，犹如平行时空一样，「甚至仲未有勇气再拉开房间嘅窗帘」，每日仍被惨剧占据脑海。帖文引起网民关注，不少同为广福街坊亦分享当下心境，留言安慰：「喊出黎啦！我地（哋）是目击者，有情绪都好正常」、「喊完，然后继续一齐行落去！」详情即看下文！

「第一视角」目击宏福苑五级火 广福邨居民剖白：未有勇气拉开房间窗帘

大埔宏福苑五级火造成严重人命伤亡，让全港市民的心情百感交集。有居于宏福苑毗邻的广福邨居民，日前于社交平台发文「讲下自己嘅感受」。楼主表示，住处距离灾场仅500米，由惨剧发生至今均以「第一视角去睇」，「无论系一开始嘅七座连烧定火灾后嘅狼藉，我都睇得清清楚楚。」

尽管惨剧发生至今逾一星期，楼主坦言「仲未有勇气再拉开房间嘅窗帘」，又指当时一度担心火势会继续蔓延，又忧心死伤数字会继续上升，形容「所有野（嘢）都好惊」，心感难受之余，对于自己身处家中生活如常，仿如置身平行时空一样，「觉得自己好冇用，觉得自己咩都做唔到」。

楼主表示，今次事件仍然占据他大部份生活，住所附近的一事一物「提醒我件事未完」，「只要一抬头我就可以见到上星期依旧万家灯火通明嘅家园，今天已被黑暗笼罩 一片狼藉」，同时有感自己正在压抑情绪及「忍受紧」，但认为自己算不上是灾民，「应该要比佢哋（灾民）更坚强」。

及后楼主提到日前再听到救护车的声音，本来仍抱著一丝希望「只是小事」，惟翌日新闻报导指有人堕楼当场不治，让他大感无助，难以继续理抑情绪，直言「活著的人才是在地狱」，但他强调并非想「卖惨」，仅是以第一身视角讲述附近居民的感受。

街坊安慰「喊完继续一齐行落去」 吁情绪受困扰需求助

楼主帖文引来不少街坊留言安慰，有人认为楼主亦是受灾居民之一，「你系（喺）隔离，你点会觉得你吾（唔）系灾民？」；不少同为广福居民的人则表示有同感，「到而家我一直都系低头行唔敢周围望」、「仍会不时闻到烧㶶既（嘅）味」，又安慰楼主「我地大家经历紧同一样野，你不孤单。我地有好多同行者。一齐都会好，我地耐心啲，交比时间，我地一定会走返出黎」、「喊完，然后继续一齐行落去」，亦有网民透露已向相关机构求助，「心情明显好左（咗）小小」，亦相劝如情绪受困扰，应向专业人仕求助。

大埔宏福苑五级火｜情绪支援热线及服务：

香港撒玛利亚防止自杀会热线：2389 2222

医院管理局精神健康专线：2466 7350

社会福利署热线：2343 2255

明爱向晴热线：18288

东华关怀热线：2548-0010

撒玛利亚会热线：2896 0000

香港青年协会关心一线：2777-8899

生命热线：2382 0000

赛马会青少年情绪健康网上支援平台-「Open噏」24小时网上辅导：9101 2012 (SMS)

学友社学生热线：2503 3399

利民会《即时通》：3512 2626

香港撒玛利亚防止自杀会「Chat 窿」网上聊天服务：https://chatpoint.org.hk

红十字会心理支援热线：5164 5040

香港情绪心晴热线：6996 6463

文：TF

资料及图片来源： yammee_biu@threads、星岛图片库



