港铁车厢乘客「尿袋」突爆炸起火！目击者险被烧头发叹「好危险」 吁2点注意外置充电器安全

生活百科
更新时间：15:00 2025-12-03 HKT
发布时间：15:00 2025-12-03 HKT

不少市民都会随身携带俗称「尿袋」的流动充电装置，惟近年在公共交通工具上曾发生意外，其安全性备受关注。近日，1名港女于港铁车厢直撃有乘客背包里的「尿袋」突然爆炸起火，形容现场「好大阵𤓓味」、「差小小烧埋我的头发」，幸得有乘客极速扑火，事件中亦未有乘客受伤。事后，楼主提醒市民要使用合资格的外置充电器，更指出2点注意「尿袋」安全。详情即看下文！

港铁车厢乘客「尿袋」突爆炸起火 目击者头发险被烧

有港人早前在社交平台分享片段，指在乘搭港铁期间，目击附近乘客放在背包的「尿袋」突然起火。事发初时，一众乘客「突然间大家你眼望我眼，好大阵𤓓味」，后来才发现原来是1名男乘客的背包起火。

据楼主的片段所见，涉事男子即时将背包放在地上磨擦，试图将火种扑熄，其背包亦已即时烧出一个大黑洞。楼主表示，在事发时「当时人自己都唔知」，更指「差小小烧埋我的头发，好彩隔左一块玻璃」，同时，犹幸同场有乘客冷静处理，「好冷静禁（咁）停咗架车，同埋攞咗灭火器，同埋踩熄d（啲）火」。

事发后楼主心有余悸，奉劝大家「一定要用合资格嘅外置充电器」并指出，日常需定期更换「尿袋」，如果见到电池「涨涨地」以及「发热得好劲」就需要即时更换。

网民叹大众缺安全意识 吁「尿袋」电量流失快/过热需留意

有网民留言指，有感不少人对「尿袋」缺乏安全意识，「其实都多人冇锂电池嘅安全概念，旧电涨少少觉得冇问题继续用，其实好危险。」又提醒当发现锂电池「电量流失得好快，用紧嘅时候好热，都系锂电池损耗嘅现象。」楼主亦引述机电专家指出，「行动电源主要采用锂离子电池或锂聚合物电池，这类电芯具备高能量密度，但同时对外在环境变化极为敏感。」因此，当发现电池外壳受压变形、遭受撞击或长时间处于高温环境等，有机会导致正负极直接接触而引发短路。

消委会尿袋安全贴士

近期发生多宗与外置充电器有关的意外，消委会早前测试市面上的「尿袋」时亦提供安全贴士，提醒市民选购及使用时需要注意的事项：

  • 购买型号较新的尿袋为佳，确保电池未进入自然老化的阶段。
  • 为尿袋充电的火牛，最好使用列原厂配用的电源供应器。
  • 建议持续使用，避免尿袋长期处于充电状态或放电状态，若一段时间未有使用，应维持电量在低电量水平。
  • 避免在极端天气使用，如到外地旅行使用尿袋，记得留意气温情况。
  • 即使尿袋支援快充，建议按需要情况而使用，别长期依赖快充，不然会加速尿袋电池老化速度。
  • 如发现尿袋过热、甚至突然膨胀，请立即停止使用。

文：TF

资料及图片来源：veritychan@threadsnever.8409@threads

延伸阅读：充电宝规格解码｜3C/CE/RoHS/FCC 认证标志 妥善保养安全指引｜专家教精你


