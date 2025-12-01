Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林超英智谈工作 人生靠3兴趣而活：估唔到我做咗咁多嘢，剩系得「唔开冷气」俾人记得

生活百科
更新时间：19:15 2025-12-01 HKT
发布时间：19:15 2025-12-01 HKT

在现代社会，不少打工仔每日机械式上班，感到面对倦怠与无力感。近日，精神科医生苗延琼在Threads分享与前香港天文台台长林超英的一席对话，林超英以「工作只是carrier」一语道破职场真相，并提出「大、中、细」三个兴趣才是人生真正支撑，鼓励大众透过培养多元兴趣，引发网民热烈共鸣。

林超英道破职场真相：工作只是carrier 人生靠3个兴趣而活

对谈中，苗医生有感而发地表示有部份工作「真系做到好冇瘾，日日都系garbage in，garbage out（垃圾进，垃圾出：将错误的、无意义的资料输入电脑系统，电脑自然也一定会输出错误、无意义的结果）」。对于这番肺腑之言，林超英没有即时反驳，反而淡定地分享了他对工作的看法，形容工作只是令你足生存的carrier（运输工具；与职业career同音），「好似喺大海度有块水浮畀你托住咁」。

随后，林超英进一步阐述真正令人活过来的关键在于发展自己的兴趣，并将兴趣分为大、中、细三个等级，「唔可以all in喺一样度，人生会爆机」。他以自身为例，分享了他人生最大的兴赶是帮助荔枝窝复耕、复村，「一个见证我人生愚公移山精神嘅兴趣」；中兴趣则为鉴赏茶草树本；而细兴趣则是谈论一下人生，他更幽默地补充「估唔到我做咗咁多嘢，剩系得呢样嘢俾人哋记得」。

网民：睇得出佢系一个好乐观，心境宽容嘅人

林超英最后的总结更是一针见血，反问苗医生「你觉得辛苦？恭喜你，你有得辛苦，你嘅工作系career，唔系carrier」。苗医生闻言便瞬间便立刻清醒过，领悟到原来人生最幸福的事系「有一件嘢值得你辛苦」。

贴文迅速爆红，数万网民转发及留言，不少人直呼林超英的这个谐音梗精辟，亦有网民大赞他退休后仍活得精彩，「睇得出佢系一个好乐观，心境宽容嘅人」。不少留言更现实地指出「做边行都好，都系需要钱，工作目标就系揾钱满足其他欲望，先有动力返工。」显示林超英的观点既具哲理，又贴近香港打工仔的实际处境。

 

资料来源：miao5114

 

同场加映：风扇用法｜林超英坚持用USB风扇消暑 重温风扇3部曲 必睇循环扇2个悭电悭钱摆位

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
02:56
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
社会
4小时前
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
4小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
21小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
7小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
4小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警促查现届法团有否贪污 法团：配合任何调查 依法追查真相
政情
6小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
9小时前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
2小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT