林超英智谈工作 人生靠3兴趣而活：估唔到我做咗咁多嘢，剩系得「唔开冷气」俾人记得

在现代社会，不少打工仔每日机械式上班，感到面对倦怠与无力感。近日，精神科医生苗延琼在Threads分享与前香港天文台台长林超英的一席对话，林超英以「工作只是carrier」一语道破职场真相，并提出「大、中、细」三个兴趣才是人生真正支撑，鼓励大众透过培养多元兴趣，引发网民热烈共鸣。

林超英道破职场真相：工作只是carrier 人生靠3个兴趣而活

对谈中，苗医生有感而发地表示有部份工作「真系做到好冇瘾，日日都系garbage in，garbage out（垃圾进，垃圾出：将错误的、无意义的资料输入电脑系统，电脑自然也一定会输出错误、无意义的结果）」。对于这番肺腑之言，林超英没有即时反驳，反而淡定地分享了他对工作的看法，形容工作只是令你足生存的carrier（运输工具；与职业career同音），「好似喺大海度有块水浮畀你托住咁」。

随后，林超英进一步阐述真正令人活过来的关键在于发展自己的兴趣，并将兴趣分为大、中、细三个等级，「唔可以all in喺一样度，人生会爆机」。他以自身为例，分享了他人生最大的兴赶是帮助荔枝窝复耕、复村，「一个见证我人生愚公移山精神嘅兴趣」；中兴趣则为鉴赏茶草树本；而细兴趣则是谈论一下人生，他更幽默地补充「估唔到我做咗咁多嘢，剩系得呢样嘢俾人哋记得」。

网民：睇得出佢系一个好乐观，心境宽容嘅人

林超英最后的总结更是一针见血，反问苗医生「你觉得辛苦？恭喜你，你有得辛苦，你嘅工作系career，唔系carrier」。苗医生闻言便瞬间便立刻清醒过，领悟到原来人生最幸福的事系「有一件嘢值得你辛苦」。

贴文迅速爆红，数万网民转发及留言，不少人直呼林超英的这个谐音梗精辟，亦有网民大赞他退休后仍活得精彩，「睇得出佢系一个好乐观，心境宽容嘅人」。不少留言更现实地指出「做边行都好，都系需要钱，工作目标就系揾钱满足其他欲望，先有动力返工。」显示林超英的观点既具哲理，又贴近香港打工仔的实际处境。

