Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨受灾学生事发翌日服回校 老师见状心痛「咩都冇讲就揽住佢」 网民齐撑：你都辛苦了！

生活百科
更新时间：15:01 2025-11-28 HKT
发布时间：15:01 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五级火周三（26日）发生五级火，逾千户瞬间失去家园。事发后翌日有老师在社交平台发文，指有受灾学生身穿便服重返校园，自言「个屋企冇咗」，令他大感心痛，「咩都冇讲就揽住佢」。其后，该位老师与孩子父母在走廊倾谈时，形容首次见到爸爸「个样咁憔悴」，父母在临别时更表示：「（小朋友）交俾你啦老师」，令他忍不住哽咽，经历令不少网民动容，齐齐支持老师：「你都辛苦晒！」、「多谢你照顾同学仔同家长」。

受灾学生事发翌日穿便服回校 老师见状心痛「咩都冇讲就揽住佢」

有老师在社交平台忆述，在火灾事发翌日有受灾学生穿便服回校。（图片来源：Threads）
有老师在社交平台忆述，在火灾事发翌日有受灾学生穿便服回校。（图片来源：Threads）

有老师在社交平台忆述，在宏福苑火灾翌日有学生身穿便服回校，指他甫踏入课室一刻「即刻眼湿湿」，只好「咩都冇讲就揽住左（咗）佢」，又指该位学生第一句话便是「我个屋企冇咗，依家系XX到住」，而他当下却无能为力，直言「𠮶吓真系帮唔到佢啲咩」。其后老师与孩子父母在走廊倾谈，形容首次见到爸爸「个样咁憔悴，仲要眼湿湿」。临别时，父母说了一句：「XX（学生）交俾你啦老师」，更是让他眼泛泪光。

网民齐撑：多谢你照顾同学仔同家长！

经历令不少网民动容，有网民心痛学生遭遇「冇哂校服、书包、文具、返学鞋……都仲返学」、「假都无请，实在太阴公了。」、「但系父母都要释放自己嘅情绪，唔可以死顶得好耐」、「其实我哋都经历过火烛…小朋友可以的话，一定要返学， 我哋父母一般会系小朋友面前死顶顶住先，安慰啲小朋友，唔好俾小朋友知道其实我哋父母自己都好崩溃！」、「请你抱抱他，他的内心应该很不安……连从小就确信系全世界最安全的地方，都可以一夜之间冇晒，所有嘢冇晒……」亦有人表示「好好彩一家人齐齐整整」。

不少网民亦齐齐留言支持，同时提醒老师亦要照顾自己的情绪，「老师，请你也要好好照顾自己，不论身心，多谢老师」、「老师你都要加油保重，多谢你照顾同学仔同家长、谨守岗位。」

来源：__follow.my_heart@Threads

延伸阅读：大埔宏福苑五级火｜小店发起收集物资「一呼百应」！数百人街头连夜帮手 老板娘哽咽感谢︰街坊好有爱！

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
9分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
7小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前