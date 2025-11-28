大埔宏福苑五级火丨受灾学生事发翌日服回校 老师见状心痛「咩都冇讲就揽住佢」 网民齐撑：你都辛苦了！

大埔宏福苑五级火周三（26日）发生五级火，逾千户瞬间失去家园。事发后翌日有老师在社交平台发文，指有受灾学生身穿便服重返校园，自言「个屋企冇咗」，令他大感心痛，「咩都冇讲就揽住佢」。其后，该位老师与孩子父母在走廊倾谈时，形容首次见到爸爸「个样咁憔悴」，父母在临别时更表示：「（小朋友）交俾你啦老师」，令他忍不住哽咽，经历令不少网民动容，齐齐支持老师：「你都辛苦晒！」、「多谢你照顾同学仔同家长」。

受灾学生事发翌日穿便服回校 老师见状心痛「咩都冇讲就揽住佢」

有老师在社交平台忆述，在火灾事发翌日有受灾学生穿便服回校。（图片来源：Threads）

有老师在社交平台忆述，在宏福苑火灾翌日有学生身穿便服回校，指他甫踏入课室一刻「即刻眼湿湿」，只好「咩都冇讲就揽住左（咗）佢」，又指该位学生第一句话便是「我个屋企冇咗，依家系XX到住」，而他当下却无能为力，直言「𠮶吓真系帮唔到佢啲咩」。其后老师与孩子父母在走廊倾谈，形容首次见到爸爸「个样咁憔悴，仲要眼湿湿」。临别时，父母说了一句：「XX（学生）交俾你啦老师」，更是让他眼泛泪光。

网民齐撑：多谢你照顾同学仔同家长！

经历令不少网民动容，有网民心痛学生遭遇「冇哂校服、书包、文具、返学鞋……都仲返学」、「假都无请，实在太阴公了。」、「但系父母都要释放自己嘅情绪，唔可以死顶得好耐」、「其实我哋都经历过火烛…小朋友可以的话，一定要返学， 我哋父母一般会系小朋友面前死顶顶住先，安慰啲小朋友，唔好俾小朋友知道其实我哋父母自己都好崩溃！」、「请你抱抱他，他的内心应该很不安……连从小就确信系全世界最安全的地方，都可以一夜之间冇晒，所有嘢冇晒……」亦有人表示「好好彩一家人齐齐整整」。

不少网民亦齐齐留言支持，同时提醒老师亦要照顾自己的情绪，「老师，请你也要好好照顾自己，不论身心，多谢老师」、「老师你都要加油保重，多谢你照顾同学仔同家长、谨守岗位。」

来源：__follow.my_heart@Threads