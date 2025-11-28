李居明-增强人体磁场 斑彩文化之奥秘︳李居明大师会客室

最近，《潮爆开运王》金粉会二千名粉丝到新光黄埔欣赏《致富者联盟》，又引发了「斑彩宝石」的热潮与追捧。因为电影中，石修父子造访了位于美加交界、充满神秘能量的斑彩矿坑，作了见证人，并亲自访问了矿坑主人云尼，此段珍贵的经历，全部记录在《致富者联盟》一片中。斑彩宝石中蕴藏著太极泥的红、黄、绿、蓝、紫五种颜色，再加上斑彩首饰全用金银设计，「金木水火土」五行齐全，所以，无论你出生在春夏秋冬任何季节，斑彩石都是最适宜佩戴的行运宝石。

找出龙脉之地

说到戴宝石，斑彩石是一种具有神奇能量的宝石。这是七千万年前海底螺的化石，恐龙的食物，螺石在地底七千万年，吸取日月精华，竟然变成五个色。这是风水师最喜欢的太极泥颜色，喻为拥有天地灵气。

二○○○年六月，我为可口可乐阿特兰大全球总部看完风水后，赴美加交界烈碧镇以中国堪舆绝技为德国人云尼找寻斑彩石龙脉，一击即中，从此开发了廿多年的上乘五色太极斑彩石，我为此中文命名为「斑彩」（之前称为彩斑菊石）。最重要是此地有地灵护佑，曾有印第安人见有飞碟降临此地，传说非虚，其地之磁场确实强劲。

斑彩宝石的出土

此龙脉开采了前所未见的斑彩，又在此龙脉中掘出多只七千万年前的史前恐龙化石，矿主云尼凭此大富大贵，要知道恐龙化石价值不菲，为感激我这个发掘龙脉的香港风水师，将此龙脉命名为Master Li Kui Ming's Mine（李居明斑彩矿坑），这是我风水业继「可口石乐」之后的另一次极大的荣誉。

二十五年来，一代又一代的斑彩螺出土，而且越来越靓，其中苏富比竞投斑彩螺，已炒到极高债格，中港台富豪以拥有斑彩螺为荣，而从我手及矿坑取得之斑彩螺最具灵气及磁场，这已是不争的事实。

石修父子在拍摄《致富者联盟》期间，有幸参与斑彩矿坑内恐龙化石的开采。据说这里是外星人飞碟降落之地。

七千万年前与恐龙同寿的斑彩宝石，当地印第安人称之为「水牛石」，极有灵力和能量。斑彩石与外星人文化有一个奇妙的契合。

斑彩石感应负极磁场

我把这种五色斑彩石设计成各种斑彩首饰，雕刻上吉祥图腾和梵文种子字，佩戴后经常有奇迹出现。

我记得有位弟子，他说在开车的时候，突然听到一阵裂碎的声响，赫然发现大块的斑彩石竟然裂开了，他心知不妙，马上去医院检查，竟然发现两条心脏动脉塞了八成，要马上通波仔。他后来跟我说：「斑彩石真有感应好神奇。」斑彩有磁场的感应力，抗拒负极磁场，特别是有修行的人能吸纳斑彩石内之正信灵气。宝石能增强人类磁场的宇宙科学，获得「宝石道」新名词，赫然成为九运新文化。

