大埔宏福苑五级火｜小店发起收集物资「一呼百应」！数百人街头连夜帮手 老板娘哽咽感谢︰街坊好有爱！

大埔宏福苑五级大火造成严重伤亡，香港各界无论是大小企业或小店都纷纷伸出援手帮助灾民，展现港人互爱精神。大埔其中一间食店「彩虹串烧专门店」，周三晚（26日）于社交平台发起收集物资后便「一呼百应」，获数百街坊连夜支持。小店老板娘接受《星岛头条》访问时亦哽咽表示，非常感激大家落力送暖，当中更不乏后生仔及小朋友︰「大埔街坊好有爱」。

大埔小店发起收集物资一呼百应！数百人带物资帮手

于大埔开业十多年的「彩虹串烧专门店」，是其中一间为宏福苑五级火灾收集物资的小店。老板娘「叻姐」接受《星岛头条》访问时指，小店是于昨晚7时左右在facebook发文，表示会收集樽装水、维他奶、毛毡及口罩等物资，呼吁大家可以送到小店，他们会帮手收集及派送。店家续指，会「联同其他食店立即制造饭盒，约8:30会开始派送」，希望「大家有力出力」。

后生仔/小朋友齐出力 车手步兵耐心stand by

叻姐表示，想不到帖文竟然会「一呼百应」，虽然已入夜，但仍不断有市民带备物资前来，多达数百人。「许多是后生仔，更有些是父母带同小朋友拿家中多余的被铺来。除了有附近街坊外，还有来自各区的市民，有老有嫩，所有人都很想出一分力帮手。」

串烧店门外的一条小横街，更由昨晚顿时变成一个物资集中地，纵使有众多不同应急物品，却是井井有条。「虽然有几百人来帮手，看似混乱，但现场不乏有擅于管理的人，将物资分门别类整理好，如食物、饮品、衣服、充电器等。而大街处又有私家车、电单车、单车及步兵等于现场耐心等候，随时候命，有需要立即将物资送去不同庇护站」。

区内愁云惨雾 老板娘哽咽致谢︰街坊好有爱！

叻姐续指，昨晚原本计划用1.5小时去制作200个应急饭盒，但多得附近小店帮忙，同样是「一呼百应」，大家齐心协力，最后花了45分钟便将饭盒送到社区会堂。而由她提供的现场环境片段所见，街坊自周三晚起已连日连夜整理物资，送去不同社区会堂。然后按各个会堂所需，再收集急切的物资，期间会不断于facebook专页更新，同时亦有大批热心市民留言查询是否需要其他物资。

一方有难，八方支援，这场大火对叻姐来说更带来设身处地的「痛」。提到是最早一批发起收集物资的小店时，她便忍不住哽咽地说︰「看到区内愁云惨雾，灾民无家可归，救援人员仍在尽力救火，所有人都会去想自己能做到些甚么、做到几多，这场大灾难的确令人很心痛。」而能为灾民尽一分绵力，就是她现时最希望的，「不只是我或是我这间店，是所有大埔街坊和大埔小店，大家都很有爱！」。

资料来源︰彩虹串烧专门店