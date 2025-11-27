大埔宏福苑五级火｜消防员救毛孩引讨论 「用救宠物时间可以救多啲人」 宠主疾呼：佢哋系家人！

大埔宏福苑周三（26日）发生五级火，大火焚烧十多小时后，消防陆续救出生还者及被困宠物。然而网上却有人为「救人还是救宠物」起争论，有部份网民留言，消防行动应专注只救人，触发热议，有宠主痛陈：「佢哋系家人！」

消防救出猫狗毛孩 网民质疑：宠物点解唔留返最后先救

大埔宏福苑日前发生五级大火，火势猛烈，接连波及7座大厦，一度多达279人失联。不少市民心急如焚，除了担心失联家人，亦有大量宠主忧心被困在内的宠物，纷纷将毛孩讯息贴上网络求助。直至27日，消防陆续救出伤者，同时亦带出不少猫狗、宠物龟等，让自发守候在场的宠物义工接手。

宠物获救的消息，迅即在网上疯传，同时亦引起一番讨论。有部份网民认为，在危急关头应以拯救人命为绝对优先，「宠物留返最后先救」、「用救宠物时间可以救多啲人」方是合理安排，批评宠主不应在此刻将宠物与人命相提并论。

宠主疾呼宠物是精神支柱：佢哋系生命，系家人！

然而，大批宠物主人对此表示无法接受，他们认为宠物如同家人，生命同样宝贵。不少人留言疾呼：「佢哋系生命，系家人！」、「如果要选择救你还是救宠物，我会选择救宠物」、「如果消防员话俾我听，净系可以救我，宠物唔可以一齐走，咁我宁愿同只宠物一齐留喺里面唔走」。更有网民分享，宠物是自己的精神支柱，「有时唔系我哋救咗啲宠物，反而系佢哋救咗我哋。」

另有一派网民则尝试从消防员的角度分析，指出消防员身负重装备，氧气量有限，在浓烟密布的火场中，「救到乜就救乜」，并非刻意「选择」救人或不救动物。有留言称「消防员是背负著氧气瓶和救援用的器材徒步走楼梯十几二十几层上去的」，救出动物不代表他们放弃了救人。