港女遭失恋男「柠檬茶攻击」？疑不忿被斥讲电话滋扰乘客 同站下车反控事主跟踪 后续再以1举动报复……

港女马鞍山遇「柠檬茶怪客」？近日，有港人于网上社交平台发文炮轰，指日前乘车时遇到一个疑似失恋的港男，该名男子在车厢一边饮柠檬茶，一边「倾电话倾左半个钟」，后来二人因此事争论而爆发口角，事主更直斥期间「（男子）一路用一只手指笃我手臂」。后来二人同站下车，男子更反控事主跟踪，同时疑似「情绪失控」以包装柠檬茶攻击女事主，事后再以1举动报复。帖文引起热议，大多网民同情女事主遭遇，更有目击者还原过程，「我都劲想闹佢！」

乘坐交通工具要注意个人声量，以免影响司机行车及滋扰其他乘客。近日，一位港女于网上平台表示早前乘坐巴士从马鞍山到牛头角时，身旁男乘客一边「啜柠檬茶」，一边倾电话。男乘客的通话时间大约半小时，直到牛头角才结束，女事主全程一直忍受，未有直斥受其影响。

惟男乘客当时竟然主动问女事主，「小姐，我有冇嘈亲你？」女事主坦白表示「你好嘈」。男乘客表示因失恋所以有情绪且感愤怒，女事主直指彼此都有情绪，「你讲咗半个钟电话我都好嬲」，又形容对方一直用手指「笃我手臂」。同车的两位中年男士亦帮口评理，认为该位男乘客有问题，「问完有冇嘈亲人，人哋答完佢有又唔忿气」。

当时女事主刚好与「失恋男」同站下车，惟男子竟以为女事主跟踪他，并向女事主喷柠檬茶，表示「够胆你就跟住我」，气愤的女事主尝试以手机录影其行为，男子后来直接将柠檬茶盒扔向她。女事主形容男子随后逃跑到一间茶餐厅收银处位置，不断向食客表示被跟踪，「又喺度嗌救命，叫佢哋救吓佢」。最后男子直接抢走女事主电话，「掉咗落地就跑走咗」，女事主随后报警处理。

帖文引起广泛讨论，有目击者留言表示由于当时不清楚二人为何争执所以未有帮忙，但她认为涉事男子「好痴线」，更还原过程，「我听到晒你哋对话，佢问你饮唔饮柠檬茶，口唔口渴丫嘛，跟住就一嘢唧出嚟，我都劲想闹佢」。有网民笑指该男子行为幼稚，「劲小学鸡跑走」、「估唔到佢好眉好貌会掉柠檬茶盒」、「柠檬茶广告都冇咁青春」；有网友直言影片荒谬得连AI都生成不来，「AI都gen唔出」、「失恋失控到连自己都失埋」。

有网友建议女事主可以透过1823投诉，举报该男子乱过马路、随地乱抛垃圾及普通袭击，「违反交通灯指示过马路，乱抛垃圾定额罚款，普通袭击罪」、「10秒嘅片已触犯3条例」。

根据运输处网页，交通灯「绿色人像」灯号闪动时，不可开始横过马路。根据《道路交通（交通管制）规例》（香港法例第374G章）第33(6)条规定，在交通灯控制过路处，行人必须遵从交通灯指示，任何「无合理辩解」违反条例者，可处罚款$2,000。至于乱抛垃圾行为，根据《定额罚款（公众地方洁净及阻碍）条例》（第570章），在公众地方乱抛垃圾、吐痰、未经准许而展示招贴或海报，以及犬只粪便弄污街道的定额罚款金额为$3,000。再者，根据香港法例第212章《侵害人身罪条例》第40条，任何人因普通袭击而被定罪，即属犯可循简易或公诉程序审讯的罪行，可处监禁1年。

