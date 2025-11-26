店舖请人独特暗号？要求处事独立有常识 唔请「消防员」/「飞机师」 企鹅竟代表1类人

不论是饮食业或是零售业都自有一套行内术语，原来连招聘请人告示亦有独特暗号！近日有网民发现一间店舖张贴请人告示，除了要求应征者可处事独立及有常识之外，更表明不聘请「消防员」、「飞机师」，就连「企鹅」亦不作考虑。楼主好奇各种暗号的意思，有网民解答此为代表不同类型的应征者，以行事特征作区分亦颇为形容贴切。

店舖请人独特暗号？网友好奇「消防员」/「飞机师」/「企鹅」意思

不同行业自有一套术语，方便工作时沟通，提高效率。近日有网民发现一间店舖张贴招聘告示，要求应征者可处事独占及具备常识，亦列明兼职员工每星期最少上班两天，以及时薪$65及透过银行出粮。除了基本招聘条件及要求外，告示上表明聘请「消防员」、「飞机师」，就连「企鹅」亦不作考虑。楼主好奇各种暗号的意思，所以到网上希望得到解答。

网民解构真正意思 代表不同类型应征者

有网民解答以上形容都代表应征者的工作态度或方式，原来「企鹅」代表只懂站著不工作。至于消防员代表「返一放二」，即是工作一天再请假两天；飞机师则是「成日放飞机」，代表经常爽约。

不过，不少网友错重点留意到工作条件及要求，推断老老板要求多多，「代表这个老板难相处，懒高深」、「感觉个老细伏伏地，对人会多挑剔」、「唔想劳气，就系教都唔想教新来，你一出世就咩都识咩」。网民笑指没有基本常识之人「系唔会知自己冇常识」，亦有网民忘为老板出手低，「人工出高啲就唔会有企鹅、消防员、飞机师问题，出手咁低就想请个勤力嘅人」、「睇得出个老细又孤寒又烦」。

文:RY

资料及图片来源:Threads