港铁惊现旅行团？导游举旗带一行十几团友迫爆搭港铁 网民：无处不旅游

港铁出现奇景？最近有网民在中环港铁站撞见导游举旗，带领十几名游客搭乘港铁前往旺角，人数之多场面壮观，发文问：「点解旅行团会搭地铁？」引发网民热议「香港地铁都变景点？」，亦有人认为亦是游客体验当地文化的方式之一：「无处不旅游」

最近有网民发文，指自己由中环搭港铁前往旺角时，撞见有旅行团乘搭港铁，有导游举旗带队，带领十几名团友由中环乘搭港铁前往旺角。片段可见有一大班游客鱼贯排队拍卡入闸，导游亦于闸内等齐团友。到达目的地时，导游亦带领团友排队乘搭扶手电梯，人数之多场面墟冚，令楼主疑惑：「点解旅行团会搭地铁？」

网民：无处不旅游

片段引发网民热议，有人认为搭港铁是游客体验当地文化的方式之一：「无处不旅游」、「我觉得咁先贴地，全程坐大巴好无聊」、「香港人去日本或者韩国旅行团。导游都会特登带你哋搭地铁。感受当地文化」、「以前香港出发去日本团都有坐子弹火车行程」、「去俄罗斯旅行团都参观佢哋个地铁啦！都系体验黎！过海仲唔洗塞车！」、「去北韩旅行都系带你参观地铁。」

有人从导游语言推测旅行团应为泰国人，同时分享曾遇到其他旅行团乘搭交通工具的经历：「我自己之前都遇过韩国旅行团当九巴巴士系旅游巴咁用，成团落车𠮶导游企喺巴士门度挡住。」、「不反对佢哋想体验真正local（本地人）在港方式嘅，明白理解同某程度上支持添，不过如果系喺弥敦道发生咁会增加咗巴士落客时间，就麻烦少少啰。本身巴士埋站已经排晒长龙」、「见过韩国团旅导带成班鸭仔系旺角坐巴士去尖沙咀码头」

不过有人认为太多游客会扰民：「但千祈唔好开咪介绍，嘈到XX。」有人则指出「只要唔系繁忙时间，系好嘅！转头自由解散时，就可田鸡过河了！」

来源：Threads