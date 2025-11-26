港女怒轰同事衣物挂满Locker外 通道「逼到连弯腰着鞋都仆」 写纸仔提醒遭无视：冇品嘅人就系冇品

职场上最怕遇到自私同事！近日，有网民在社交平台发文，怒轰同事在储物柜外挂满衣物，导致原本就狭窄的通道更加拥挤，甚至「逼到连弯腰着鞋都仆」。且就算楼主写纸仔提醒对方，同事也丝毫不理会，依旧我行我素，让楼主直言：「真系嬲到爆炸！」即看下文了解释详情。

港女怒轰同事衣物挂满Locker 外 通道「逼到连弯腰着鞋都仆」

近日，有网民在Threads发文，怒轰同事将衣物挂满在储物柜外，「本身已经好逼，唔知边个系我背脊挂两三件制服加一套出街衫。」根据楼主上传的照片可见，储物柜之间的通道原本就狭窄，加上同事挂在储物柜外的衣物后，通道更加变得拥挤，堪堪容纳一人通过，导致楼主「着鞋弯腰就撞到佢叠衫向前仆一仆」，直言「真系嬲到爆炸！」

楼主表示，以往曾经写过一次纸仔提醒，但对方完全不理会，无奈决定再次写纸仔，直言：「其实我真系好逼，你locker真系冇位？帮帮手啦！」并贴在对面储物柜上。惟楼主下班时发现，对方根本没有理会，「收工见到佢揸皱咗我张纸，痴咗喺隔离人哋个衣架上面，而且佢只着走咗返屋企套衫」，无奈表示「冇品嘅人就系冇品！」

网民出招：揾有关部门申请投诉

帖文引起网民热议，不少网民同情楼主，认为楼主同事行为自私，「Crazy，咁冇品，做佢同事喊十声，唔荒好人」；也有网民曾经遇过类似事件，「有人会挂湿咗嘅大妈肉色内裤喺度吹干」、「试过直程喺我locker道门挂条私家湿毛巾，霸住我locker、阻住我开门不特止，仲要劲核突，仲要唔止一次。嬲到我顶唔顺直程掟佢条毛巾落地，差啲想掉落垃圾桶㗎啦，之后佢就冇再咁做过。」

不少网民纷纷替楼主「出招」，「挂佢件衫去第2度等佢自己揾」、「直程同管事讲，一系帮你调locker，一系就出张告示叫啲人，如果再唔清走啲嘢，就当系不知名物品揼晒佢」、「我再贱啲，我直程掟佢啲衫落地，扮唔小心整跌啰，咁真系呀嘛阻住我，哎呀一个转身唔小心整跌你啲衫」、「我试过掉落垃圾桶，就唔会再摆系到」、「揾有关部门申请调位同投诉，话佢哋卫生情况好差，我试过，系得。」

