淘宝新型骗案涌现？！顺丰派件上门邀抽奖赢大雪柜？单张揼本呃得吓人 官方咁解释...

近年网购骗案层出不穷，手法不断推陈出新。近日，社交平台上有数名网民表示，在未有网购的情况下，收到内含面膜及「淘宝礼品卡」的顺丰速运包裹，卡上更标榜淘宝与京东、美团等内地知名平台合办活动，可参与抽奖赢雪柜。不少人见状便担心是否新型诈骗手法，引起网民警惕及广泛讨论。

顺丰神秘包裹含面膜＋「淘宝双12」礼品卡

事缘昨日（24日），有数名网民几乎在同一时间于社交平台Threads上分享个人经历，称收到一份由顺丰速运派送的神秘包裹。这些包裹的共通点是内里均附有一块面膜和一张设计精美兼彩色影印的「淘宝双12」活动礼品卡。卡上宣称淘宝正与京东、美团及抖音联手推出「百亿补贴豪礼免费送」活动，用户只需扫瞄卡上的二维码，即可领取丰富礼品。

扫二维码后被要求提供个人资料

巧合的是，这些网民及其家人均未有在近期于淘宝上网购，「无端端有顺丰上门派件」、「我屋企人平时好少淘宝，今日有个顺丰送到我屋企，好奇怪」。有网民出于好奇尝试扫瞄礼品卡上的二维码，随即被引导至与一名自称「客服人员」的对话。该名客服人员先是要求事主提供电话、地址及中奖编号等个人资料，其后更宣称事主抽中一部雪柜，「仲话包邮送俾我，我覆佢已经搬走咗了，佢叫我提供一个新嘅地址收货」。幸好事主警觉性高，并未提供进一步资料。

事件曝光后，迅速引起网民热烈讨论。有网民表示，这种骗案手法在内地已非新鲜事，主要是透过盗取个人资料，再以「利诱」方式引导受害人扫瞄含有病毒或钓鱼网站的二维码，继而进行诈骗。不少网民亦提醒大家「记住收到唔好信佢𠮶啲QR code」、「应该系诈骗，好似系引你Scan QR code，然后Hack手机之类」。

淘宝澄清：并非官方活动

《星岛头条》记者就事件向淘宝（香港）查询，获官方回应指网民所收到的抽奖券并非淘宝官方活动，并强调公司对用户的个人资料采取严格的安全保护措施，并且不会向消费者寄送类似的宣传单张或材料。淘宝官方提醒本港用户，如若收到来路不明的包裹，应提高警觉，避免被不法之徒诈骗或侵害权益。

