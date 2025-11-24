交税季现新型诈骗？港人收假冒税局电邮 称获退税「特别机会」 精明网民1点拆穿：一睇就知骗局

最近不少市民收到税单，转眼间又进入交税季节，部份市民或符合退税资格，日后将获得税务局退回部份税项。不过，近日有网民表示自己收到假冒税局的电邮，声称获得退税「特别机会」，并指示事主点击指定连结查阅。事主直言电邮「一立眼都做得几真」，惟细看内容后感到可疑并即时举报电邮，不少精明网民亦凭1点拆穿，笑指：「一睇就知骗局！」

交税季现新型诈骗？港人收假冒税局电邮称获退税「特别机会」

骗徒手法层出不穷，竟然瞄准踏入税季，假冒税务局发出电邮，坊间不少市民已收到类似邮件。近日，有网民表示自己收到「税务局」的电邮，声称事主因电子报税推广计划下，获得退税的「特别机会」，并指示事主点击指定连结查阅。电邮内提到此特别优惠只限电子报税系统提交报税表的纳税人，同时系统采用「高效快捷的退税处理系统」，纳税人可即时查阅进度及安全可靠。电邮附有税务局标志。骤眼一看实为几可乱真，就连事主直言电邮「一立眼都做得几真」，惟细看内容后感到可疑并即时举报。

精明网民1点拆穿：一睇就知骗局

帖文引起网民热议，不少精明网民单凭电邮开首已拆穿为诈骗电邮，「单凭恭喜两只字都知道系骗案」、「竟会恭喜纳税人，已经不可信」。有网民笑指电邮排版不错，惟诈骗集团并不了解香港情况，加上大多市民尚未缴交新一期税单，何来退税之说，「税局退税只会寄支票」、「税都未收？就退比（俾）你？退税系会寄信兼内里有支票的」、「有退税的话，税局会寄出支票」。有网民直指此退税电邮实在不符合香港税务做法，「信𠮶个系咪冇喺香港交过税」、「应该系刻意，过滤一浸正常人，信𠮶班应该容易到手」。

按税务局网页显示，如有多缴税款，税务局会以支票形式退还给纳税人。退款支票会以平邮寄往纳税人最后提供的通讯地址。若通讯地址有所更改，纳税人应尽早通知税务局，以免延误。退款支票须于支票发出日期6个月内存入纳税人的银行户口，逾期未领的款项可用作抵销纳税人应付的税款。

文:RY

资料及图片来源：Threads