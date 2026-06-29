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笨泥爸爸 - 交换生的礼物 换来满满回忆｜父中作乐

知识转移
更新时间：06:00 2026-06-29 HKT
发布时间：06:00 2026-06-29 HKT

6个月眨眼便过，半年前的冬天，在机场送别儿子到纽约当交换生的画面，仍在脑海未散，他便回来了。

沉迷NBA的岁月

我记得眼前这只可爱中带点高傲的牛牛，便是在比赛中段休息时间出来搞笑的球队吉祥物。（网上图片）
我记得眼前这只可爱中带点高傲的牛牛，便是在比赛中段休息时间出来搞笑的球队吉祥物。（网上图片）

我问太太要去接机吗？她居然说：「还是小孩吗？自己回家便是。」我常劝别的父母「孩子长大了要学懂放手」，原来心里放不开手的人是我。

最近忙于出版和书展的筹备工作，在公司耽误了几天。回家后看到书桌上放了一个特别的纸袋，端详一番，发现上面印着我的NBA爱队——芝加哥公牛的礼品店商标。噢，是跨越半个地球送来的纪念品。

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打开纸袋，首先拿出一个鲜红色的公牛卡通毛公仔，身穿白色球衣，瞪大眼睛的模样很酷。看到这头「蛮牛」，让我回想起几十年前沉迷NBA的岁月。

上世纪90年代，「篮球之神」米高佐敦带领芝加哥公牛横扫美国职业篮球联盟，连续两次「三连冠」，令球迷陷入疯狂。当时我在电视台返工，为了早上收看比赛，经常请半天病假窝在家中紧盯电视，在狂喜与失望交替中消磨青春。

同事问我为甚么迷上公牛队和米高佐敦，我说原因太多：一是他球技超群；二是他跟我另一个偶像米高积逊同样叫MJ；三是香港有个港铁站叫佐敦；四是MJ跟我同一天生日；还有一个原因……忘记了。

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不过，我记得眼前这只可爱中带点高傲的牛牛，便是在比赛中段休息时间出来搞笑的球队吉祥物。

我翻转公仔的背后一看，竟然印着我的英文名！儿子你不是那么有心，去订制一个我的专属吉祥物来庆祝父亲节吧？

我问儿子，他却懵然不知：「你叫我买公牛队纪念品我便买了，相同名字是妈妈发现的。」这时我终于记起那个忘记了的原因：吉祥物的英文名正正跟我的一样。

今次儿子从彼邦带来了两位传奇人物MJ的纪念品作礼物，无论是有心还是无意，为父都非常喜欢。

关于他作为交换生的学习情况，我反而不太关心，也无意细问，要放手嘛。

撰文：资深儿童传媒人、《亲子王》前主编 笨泥爸爸

本文原标题为〈交换生的礼物〉

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

笨泥爸爸简介:

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

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