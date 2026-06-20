周敫烆 - 由《蒙古草原，天气晴》说到莫奈《睡莲》——用心感受艺术︱视艺师语

我爱蒙古无垠的穹苍与草原，纪录片《蒙古草原，天气晴》却令人心生唏嘘。影片讲述女孩普洁命途多舛的一生：她自小单亲需放牧劳作，生计随风雨飘摇。后来母亲堕马重伤，在草原上等不到救护车，苦撑半月送到医院，终因贫穷被拒之门外，含恨而终。为了摆脱牧民的宿命，普洁努力求学，梦想成为教师，她每日徒步往返数十公里外的学校，却在小学毕业前夕遭遇车祸，美好年华永远定格在12岁。

蒙古的视障学校

自转型市场经济，首都集中发展，牧区却逐渐凋敝。这引来全国近半人口挤居乌兰巴托，资源不均导致严重的贫富悬殊。（新华社图片）

普洁的悲剧是蒙古社会失衡的缩影。自转型市场经济，首都集中发展，牧区却逐渐凋敝。这引来全国近半人口挤居乌兰巴托，资源不均导致严重的贫富悬殊。除了普通与国际学校的天壤之别，我在游学时更了解到特殊教育的困境。近7成辍学或从未入学的身障青年出身贫寒，因无力承担额外开支而被逼失学。全国仅6间特殊学校皆位于首都，而普通学校大多缺乏无障碍设施与特教培训及支援，对融合教育阳奉阴违。偏远牧区的身障人士求学无门，只能被教育体系边缘化。

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116学校为蒙古唯一的视障学校，政府拨款仅能维持基础运转，并无经费采购视障教材、辅具与无障碍设施。我曾观摩一堂视艺课。老师用针在胶片上刺出蝴蝶轮廓与花纹，引导学生抚摸感受翅膀的形状、纹理与结构，以触觉弥补视觉的缺失、分辨并绘画出动物的特征，连结色彩词汇来认知世界。老师以创意、爱心与坚持弥补物质的不足，捍卫视障孩子接触艺术、感知世界的权利。

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印象派大师莫奈晚年视力衰退，他却摆脱肉眼的限制，《睡莲》的紫色狂热革新了西方绘画技法，更成为抽象艺术的先声。「真正重要的事情是眼睛看不见的，惟有用心看才看得见。」视艺科教师是学生的眼睛和桥梁，使他们平等地拥有未来。如蒙古儿童节总统府前满地的粉笔涂鸦，在荒凉草原里绽放出最纯真温暖的希望。

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撰文：香港美术教育协会会员、视觉艺术科教师 周敫烆

本文原标题为〈你是我的眼〉

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