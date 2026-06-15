陈凯茵 - 让概念变成体验！全方位学习日校外探索 原来可以咁样教！｜津中乐道

本地中学筹办「全方位学习日」已是常态，将学习拓展到课堂之外，让学生获得不同的学习体验和经历，包括本地或境外交流考察团、教育团体或机构举办的学习活动和参观等。

活动紧扣学科

从学科出发，到校外探索，最后回到课堂，全方位学习日构成了一条学习路径。（作者提供）

本校亦于每年举办3次「全方位学习日」，活动丰富，但我们刻意将其中两次的规划，与学科课程紧紧扣连，建构「从学科出发、到校外探索、再回到课堂」的学习设计，将课本上的知识和抽象概念转化为看得到、接触得到的真实体验。

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例如中一级地理科及公民、经济与社会科的课程，学习城市土地用途与社会资源分配的课题，为了让学生将学科知识在真实环境中延伸与验证，我们带领全级中一同学，分组走进中环进行实地考察。当学生穿梭于高楼大厦与旧区巷弄间，亲眼观察商业、住宅及休闲用地的交错，原本抽象的学科概念瞬间立体化。我们还刻意安排学生午膳时间自行分组在中环「觅食」，让学生感受「知识来源于生活」，为课堂所学扎下基础。

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这种「紧扣学科」的策略，也见于中三级的数学科和英文科。学生运用比例、估算、公式、理论等，在校园附近的实际环境中，精准测量与逻辑推演计算，令课堂上需要背诵的数学公式，变成解开现实难题、学以致用的实践。而英文科参观「国际十字路会」，是一趟打破课本界限的英语沉浸式体验，学生与来自不同国家的导师沟通，让英文科有关「全球公民」与「贫富悬殊」的词汇从抽象变为具体，学生听取有关资源分配的解说，并以英语表达对人道救援的感受，令语言学习不止是一个学科，而是理解世界议题、建构同理心的重要媒介。

从学科出发，到校外探索，最后回到课堂，全方位学习日构成了一条学习路径。我们深信，教育的使命不仅是传授知识，更是要培养学生的共通能力与正确价值观。我们看重的，是当学生经历这些体验后，能将学科知识与社会实践结连，重新带着问题回到课室，让学习变得更有深度、更有意义。

撰文：宣道会陈瑞芝纪念中学校长 陈凯茵

本文原标题〈从学科出发、到校外探索、再回到课堂〉

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