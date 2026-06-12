中华基金中学玩住学 打造校园版「密室逃脱」 AI辅助发挥创意 跨科知识订关卡｜专访

教育局近年大力推动「数字教育」，并拨款支援学校将人工智能（AI）融入学与教。为响应教育新趋势，位于东区的中华基金中学早前举办了一场「一日体验式密室逃脱」活动。在7名老师带领下，34名资优学生利用AI平台化身「密室设计师」，策划出8个以「拯救熊猫」为主题的密室，将科学、资讯及通讯科技（ICT）、中国历史及视觉艺术等知识融入解谜关卡。该校STREAM统筹主任陈靖淇表示，「我们希望透过游戏活动，让同学在跨学科解难中灵活运用所学技巧。」期望学生能在沉浸式体验中，寓学习于解谜。

培养自主解难

中华基金中学将「密室逃脱」引入校园，源于一次国际赛事。陈靖淇于2024年以鉴证科学及4D Frame为主题设计游戏化教案，荣获国际数学科学与创意比赛「新一代STEAM教师奖」。她回忆道，「当时比赛的游戏由学生负责设计及制作，同学反应相当好，而且成功应用了学科知识，因此我希望将这概念扩大及延伸。」

「一日体验式密室逃脱」活动由陈靖淇及另外6名跨科老师，邀请具备资讯及通讯科技、科学及文科专长的初、高中资优生参与，要求他们将学科知识转化为游戏关卡，借此培养学生自主及解难能力。以科学主题密室为例，参与同学须用试纸测试不同液体的pH值，根据试纸颜色的变化及提示卡找出密码，解开密码锁才能成功拯救熊猫。

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将构思实体化

要将天马行空的构思实体化，学校特别与本地知名密室逃脱品牌LOST合作。学生先在Studio AI平台设计密室，LOST团队则负责将想像「落地」建构。品牌创办人胡满园指出，在实践设计的过程中，他十分欣赏学生的无限创意，「我们眼中可能只是一张普通的椅子，但在他们眼中，加上灯光折射出的英文字母便成了线索。这正是我们想带出的『Think out of the box』（打破思维框架），是成年人经常遗忘的东西。」为保留这份原创性，陈靖淇等7名老师刻意退居幕后充当促进者，仅在必要时作引导。

今次活动可谓把虚拟实体化，但如何平衡虚拟与现实？身为10岁孩子父亲的胡满园亦有深刻体会。眼见时下儿童常沉迷平板电脑，他更着重如何让学生从AI世界走回现实。「虽然初期是透过AI平台构思及生成预想图，但最终都会将学生的设计实体化，让他们亲身回到现实体验解谜。」他强调，未来并非人类依赖AI，而是AI仍须依赖人类，「人类负责发挥创意，将点子输入给AI，它才可以消化并擦出新火花。」

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盼成常规课程

活动当日，陈靖淇观察到密室逃脱这种「游戏化教育」，为学生带来正面改变。她表示，「平日上课时，部分同学会较被动、害羞或怕犯错；但在密室逃脱的沉浸式环境下，他们会锲而不舍地尝试，在失败中不断学习。」

谈到未来教育，两人均相信「游戏化教育」将是大势所趋。陈靖淇冀望今次活动能作为引子，「日后可在校内设立专属房间作长期的密室逃脱场地，配合更黑暗的环境提升代入感，让学校成为学生共建成功感与创意的空间。」而胡满园则期望将这套教学模式发展成常态及常规课程，让更多学生体验「从玩乐中学习」。

记者：苏丽珊 摄影：何君健

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