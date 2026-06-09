何汉权 - 全人教育——一起走进历史教室｜教育现场

教育，百年树人，千言万语，代代传承，教育持份者，大家有份。但大家必须寻问，传的是甚么，承的又是甚么？人事更迭，价值生成，播种并建构相互尊重、和平友爱、努力奋斗等善良的价值系统越巩固，社会越进步。这是传与承的核心，是文明与文化的基石，也就是全人教育的目标。

历史殷鉴

本会于去年与星岛合作，将刊登于星岛教育平台上的文章结集，定书名为《全人教育——STEAM追寻记》，教育现场颇为受落，不少师生及家长订购。（资料图片）

教育大视野，不废江河万古流，教育无小事，3岁蒙童的教育如何起步互动，走的方向是怎样，决定了人生篇章书写的内容，也绘画出家国发展的蓝图，究是充满盼望，抑或是总体的绝望。由此验证钱锺书于《写在人生边上》的话——「希望它来，希望它留，希望它再来」，这是人类历史努力的方向。

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教育评议会（下称本会）成立启始，以研究、评议与实践三导向，凝聚学校教育同工，以及社会各界，为学生全人成长而共同努力。《星岛日报》向来关心教育，「教育版」的长期努力，学界对此是长期点头称是。本会于去年与星岛合作，将刊登于星岛教育平台上的文章结集，定书名为《全人教育——STEAM追寻记》，教育现场颇为受落，不少师生及家长订购。

科教建国兴国，文理共融是全人教育必走的专业之路，这回，以「全人教育——迈进历史的教室」为书名，内容将在星岛「历史教室」刊登的文章结集。被纳入的文章，篇篇都是教师用心用力、充满情义的作品。历史厚重，书内各篇章却可深入浅出，适合中小学生及家长阅读，相信，以心眼看，钱穆所言，对本国绵延5000多年、记录不断的历史演变，由此溢出无数的人情故事，越细味，越感对祖国怀抱温情与敬意。

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也会同意，英国历史学家卡尔（E. H. Carr）所言：「历史是过去与现在永无休止的对话」，这些对话的内容，对未来的发展，会产生很大的启发。

可以肯定的说，世道越不理会历史殷鉴，历史教室越不受重视，世界必然更变乱交织。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

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