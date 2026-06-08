杨映辉 - 「长城文化节」 师生携手共筑「新长城」︱津中乐道

为响应教育局「心系家国」联校国民教育活动，香港道教联合会圆玄学院第二中学（下称圆玄二中）于本学年推出「万里长城：从国土安全到总体国家安全观的体现」跨科专题学习计划。计划的高潮活动——「长城文化节」于今年5月举行，以嘉年华形式展示学习成果。

跨科专题学习计划

为响应教育局「心系家国」联校国民教育活动，香港道教联合会圆玄学院第二中学（下称圆玄二中）于本学年推出「万里长城：从国土安全到总体国家安全观的体现」跨科专题学习计划。（作者提供）

文化节的启动礼上，学校很荣幸邀请到香港教育大学胡少伟博士担任主礼嘉宾，胡博士旁征博引以「认识万里长城，说好长城故事」为题发表演说，让同学明白长城是最具代表性的中国古代建筑，象征中华民族自强不息的精神。

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「跨科协作」模式是长城文化节的亮点，各科组将国家安全教育与国民教育元素融入课程，于礼堂展现教学成果。

在展览中，理科及STEAM各科通过3D打印投石机，探究抛体力学及物料分析，剖析古代工程与军事智慧；人文及艺术学科结合中外历史比较、山水画创作与音乐赏析深化文化底蕴；商科探讨兴建长城的资源调配与经济效益；语文科涵盖演讲与文学创作；体育科更以新兴运动「雪合战」模拟守城战术。各游戏摊位内容涵盖建筑科技、粮食安全、文化传承，学生全方位领略总体国家安全观。

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此外，家长教师会亦鼎力支持，设立「茶艺摊位」，让同学在品茗中感受传统中华文化的韵味。

文化节踏入第三天，迎来60多名来自香港道教联合会圆玄幼稚园（富善邨）的师生到访参观。跨校交流意义深远，是「大手牵小手」文化传承。圆玄二中的同学化身为「文化小导师」，亲切地向幼稚园学生介绍万里长城的壮丽。

该跨科学习计划及长城文化节的圆满举行，印证了圆玄二中在推动国民教育上的用心与创新。通过跨学科有机连结，将「总体国家安全观」的宏大概念，转化为看得见、摸得着的学习体验。

文：杨映辉

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为香港道教联合会圆玄学院第二中学校长

本文原标题为〈「长城文化节」融会学科智慧师生携手共筑「新长城」〉

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