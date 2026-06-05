黄忠波 - 从掌握到创新 培养AI时代的资优领袖︱资优人语

人工智能（AI）技术已深深融入我们的日常生活。作为本港资优教育的主要推动者，我时常思考一个问题：当AI成为新一代不可或缺的「伙伴」，我们应如何为资优学员做好准备，成就他们成为具备数字素养的未来领导人才？

掌握、融合、创新

对新世代而言，AI不再是科幻小说概念，而是他们每日使用的工具，甚至已成为「协作者」。（示意图）

对新世代而言，AI不再是科幻小说概念，而是他们每日使用的工具，甚至已成为「协作者」（collaborator）。生成式AI、智慧学习系统及各类AI应用，均以前所未有的速度改变他们的学习模式、工作方式，甚至是生活习惯。作为教育工作者，我们关注的不止是技术层面，而是下一代能否拥抱AI、理解AI，并发展出与AI共同工作与生活的思维模式。

延伸阅读：司徒圣豪 - 数字教育新篇章：引领资优学员驾驭智慧未来｜资优人语

因应社会的急速变化和实际需求，学苑正积极以「掌握、融合、创新」3个阶段发展路径，有系统地培育学员的潜能与AI素养。

第一阶段「掌握」：让学员深入了解AI本质，包括运作原理、优势以至局限，让学员懂得驾驭AI，以能够正确及建设性地应用AI，促进学习及解决问题。

第二阶段「融合」：促进学员学习与AI相关的核心知识与技术。学员尝试建构伺服器、设计AI模型，学习进阶知识，同时锻炼他们的分析、沟通、解难及自我管理等共通能力。

第三阶段「创新」：通过不同的学习活动及场景，学员可实践已习得的AI知识及技能，并为社会作出正面的贡献，例如支援弱势社群、改善城市规划，或提出创新方案解决社会问题。

延伸阅读：黄忠波 - 跳出课堂框架：点燃资优生学习热情｜资优人语

学苑正逐步把学与教的重心从教授AI知识及技术，转向培育「数码领导力」及「社会问题解决能力」。课程涵盖AI相关的法规、伦理、数据私隐、网络安全等主题。我们期望学员能成为一个具备道德伦理意识、负责任运用AI的创造者与领导者，为社会创造正面改变。

要培育资优生，单靠课程并不足够。我们亦期望建构一个完整的教育生态系统：教师提供专业、深入的创新科技指导，家长则在情感与资源上成为学生的坚实后盾。只要学校、家庭、学苑三方紧密合作，我相信必能让资优学员在AI世代走得更远。

电邮：[email protected]

文：黄忠波

作者为香港资优教育学苑助理院长（课程），关注资优学生的成长。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

