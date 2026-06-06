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郑芷琪 - 不需改变 只要微调︱家长教室

知识转移
更新时间：18:00 2026-06-06 HKT
发布时间：18:00 2026-06-06 HKT

人到中年，养育孩子几年或10几年后的今日，不知道大家曾否想过：「如果我的生活可以……就好了！」然后，我们就会被生活的角色、责任打败，叹口气之后，又继续营营役役的生活了。

渴望的生活

如果以微调生活出发，我们能否在一星期中抽出一天放半天假，然后去享受阳光与咖啡？（示意图）
如果以微调生活出发，我们能否在一星期中抽出一天放半天假，然后去享受阳光与咖啡？（示意图）

当我们渴望着不一样的生活时，有否记得：「育有一子一女，放工后相夫教子，一家乐也融融！」也曾是我们梦寐以求的，或许只是乐也融融被头昏脑胀取代了吧。

延伸阅读：凌婉君 - 谈心时 父母要全心倾听︱家长教室

每当浮现「渴望的生活」时，我就会想：「当下的生活是否也曾是我追求的呢？」

是否当我找到「理想生活」之后，过了一阵子，我又会望向别处，别有所求呢？或许每种生活都有利有弊，无一完美，但所谓「坐这山，望那山，一事无成」，如果我们只着眼于现在的不足，我们就会忘记欣赏当前的美好了。

我相信现时的生活，或许真的有不少「沙石」，面对当下，有时我们很希望可以作出转变，但其实人到中年，现实生活有很多拉扯，要作出大改变的确不易，其实比起改变生活，可能微调生活更适合我们。

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如果我想：「可以有多点me time，于阳光下喝着咖啡、看本书就好了。」但其实每天有阳光的时间都在工作，日落后回到家就要照顾家庭、照顾孩子，我们难于有这样的生活。

如果以改变生活的想法着手，可能我们要辞职，可能我们要转职，但牵一发而动全身，接着要考虑的就是供楼压力，接着我们就举手投降，结果又回到原点。

如果以微调生活出发，我们能否在一星期中抽出一天放半天假，然后去享受阳光与咖啡？

有时，我们连调整的勇气、动力都未有，谈何改变？趁我们还有能力（体力、心力），大家不妨放低「遥远的盼望」，同时拾起「眼前的机会」，一起微调生活，享受当下。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：郑芷琪 

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为郑芷琪姑娘。

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