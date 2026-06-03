何汉权 - 香格里拉对话会｜教育现场

由英国国际战略研究所主办，于新加坡举行的香格里拉对话会（Shangri-La Dialogue，中文简称「香会」），至今已是第23届。本届共有40多个国家及地区政要、防务官员及国际智库参与，属世界性并具影响力的，特别在世界国防事务上，属于重要性的会议。

「理想国度」

美国战争部长赫格塞斯在新加坡举行的安全论坛「香格里拉对话」演说。（图片由与会者提供）

香格里拉寓意「理想国度」，再用上「对话」作为引导国家防务敏感话题的重要原则，笔者认为，主办单位具慎密心思，且乐观进取，事实上，各方与会者只要真诚对话，采取客观公正，平等看待，尊重参与「对话」的各方，求同存异，认真对话，集思广益，多赢多边的共融世界，于军事、于政经、于民生都能走出健康发展之路。

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「对话」应是先有事实的铺陈，再有道理、感受的申论，然后加上逻辑的辩证，再将事实加强巩固，最终是面对问题及解决问题方案的提出，一起撷取乐观向前的，造就多赢的价值取向。无疑，香会的进行及结果，都是活生生的价值教育乃至国民教育的重要示例，教育现场值得探讨。

但看美国国防部（战争部）部长赫格塞斯于香会的发言，「在太平洋地区实现一种持久而有力量的平衡，中国不能例外」，又谓「中国史无前例的军事建设及在地区内外不断扩张的军事活动」。赫格塞斯的公开讲话，并非按事实全部的「对话」，而是刻意带着误导国际的强力宣示。看看世界地图，美国位置在哪？当今世界究竟有哪一个具战略重要位置的地区，没有美国的海军驻扎？

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赫格塞斯说现今要维持太平洋地区力量的平衡，中国不能例外，即是说，太平洋是美国的大内海，除美国可以例外地，独大独霸，有资格维持力量平衡外，其他任何国家都不可以。他又质疑中国近年进行史无前例的军事建设。

先不论中国近代百年受列强入侵，至弱国无外交，走上任人鱼肉的痛史之路，全民艰苦奋斗至今天，才能建立强军强国之路。单看自二战至今天，由弱势到强势，中国的军事与外交，何曾有侵略别国一分一寸土地，更遑论胆大妄为，掳劫、击杀他国领袖，以及反复循环拿着制裁的权杖，以强大武力做后盾，肆意横行。

事情有演变过程，序章与续篇都得看，今天世界确是变乱交织，善良价值难确立，究竟乱源从何而来？

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

本文原标题为〈香会〉。

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