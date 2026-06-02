梁超然 - 在校长、老师与家长之间的见家长艺术｜雪中送炭

从二千年踏入教育界至今，我经历过无数的家长讲座与活动，其中最令家长与老师们紧张的，必然是「家长日」。这些年来，随着我自身角色的转变，对家长日的体会也越加深刻。自从有了两位宝贝——大女已升上中一，小女在小学四年级——家长日的意义对我而言更添一层亲切与责任。

见家长的真正价值

这些观点都能启示我们，教育与见家长的过程，正是帮助孩子在困境中找到希望、在挑战中学会勇敢，并在生活中培养责任感。（AI 生成示意图）

早年担任班主任时，我曾以为见家长的最佳方式，就是如实地将学生在校的表现一五一十地报告。然而年少气盛，处理问题未够成熟，结果往往令家长失落而归。幸得前辈出手调整，才让我在一次次失败中学会，见家长并非单纯的「汇报」，而是一门需要技巧与艺术的交流。自此之后，无论是副校长或校长的身份，我都会主动在校园与家长打招呼，聆听他们的意见，解答他们的疑惑。这些互动，让我更深刻理解「见家长」的真正价值。

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然而，作为家长的我，在见家长的时候亦难免心情忐忑。尤其是当两个宝贝在学业或生活上有些未如理想，甚至出现小缺失时，我也会期待老师能给我指引方向。这份忐忑，正是每一位家长的真实心情：既担心孩子的不足，又渴望得到教育者的启发。这让我更能体会到，见家长的艺术，不仅是老师的责任，也是家长与教育者之间的互相扶持。

曾国藩曾言：「凡事皆有极困难之时，打得通的，便是好汉。」这提醒我们，孩子的挫折与反叛，都是成长的必经之路。马化腾指出，人生奋斗在于「抓住时代的机遇，并持续学习」；马云说：「今天很残酷，明天更残酷，但后天很美好」。这些观点都能启示我们，教育与见家长的过程，正是帮助孩子在困境中找到希望、在挑战中学会勇敢，并在生活中培养责任感。

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我庆幸自己为两位女儿选择的学校，皆是最优秀的。除了课程设计与教学理念与时并进，更重要的是老师们真心用心，愿意与孩子同行。这份用心，正是教育的灵魂。作为校长，我深知随着孩子成长，见家长的次数会越来越多。但我最大的期盼，是我们的老师能持续以真诚与耐心，与孩子和家长同行。

见家长的艺术，不仅是技巧，更是一种态度：用心去聆听，用心去理解，与家长共同进步，与孩子一同学习。教育是一场长跑，见家长是其中的关键一程；唯有携手同行，方能让孩子在人生的道路上走得更稳、更远。

文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

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