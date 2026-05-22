翁港成 - 从选书到育人︱教评心思

学期虽近尾声，一项重要工作却如火如荼——各科为新学年选定教科书。日前，中史科老师来办公室找我，递上几本最新修订的教科书，征询选书意见。初中中国历史科新课程推行至今已第六年，教科书要与时并进，加以修订，本是常态。今次改版，却引起学界不少关注。

价值观与历史教学

老师告诉我今次引起较多讨论的，不但是内容更新，而是课本所呈现的价值观元素。（资料图片）

我翻阅新版课本，史实订正后更准确，图片更具吸引力。有关国家发展的内容加入较新数据，地图亦经全面修订，更为清晰可靠。从教材设计角度而言，这些改进都是值得肯定的。

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然而，老师告诉我今次引起较多讨论的，不但是内容更新，而是课本所呈现的价值观元素。当中包括建议教师引导学生思考的方向，例如「对暴力零容忍」、「奉公守法」、「以理性和合法方式表达诉求」、「重视法治」等。有意见认为，这些价值观会否与历史教学的时空背景有所冲突，甚至影响学科专业性？

作为一名曾长年教授中国历史的教师，我有一点体会。历史教学的核心，是让学生理解事件的来龙去脉，以及人物在特定时空中的抉择与限制。教师必须引导学生区分「当时」与「现在」，避免以现代标准简单评价古人，这是基本专业要求。

但同时，我深信历史教育从来不止于知识传授。12至15岁的初中学生，正值价值观建立的阶段，当他们接触战事、权力斗争、社会动荡等历史事件时，他们自然会联想到：若身处其中，该如何选择？这便进入价值判断的层面。

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因此，课堂中适度引入价值观讨论，其实并无不可。关键不在「应否谈价值」，而在「如何谈」。教师需先让学生理解历史处境，培养同理心，再引导他们反思现代社会所重视的原则，如法治精神、理性处事与负责任的公民态度。

我记得当年课堂上，也与学生讨论「历史的教训」，例如「五四运动」。讨论目的并非给予单一答案，而是希望他们从中提炼智慧，思考今日如何面对挑战。今天，身为校长，我更看重教师的专业判断。课本提供方向与建议，真正的教学仍在于教师如何拿捏分寸：既忠于历史，亦不忘教育的整全目标。

我把课本合上，对老师说：「各出版社的课本整体较以前有进步，但最重要的，始终是我们老师如何教。」她点头微笑。

文：翁港成

作者为中华基督教会基道中学校长、教育评议会资深会员。

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