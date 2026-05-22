Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

翁港成 - 从选书到育人︱教评心思

知识转移
更新时间：15:30 2026-05-22 HKT
发布时间：15:30 2026-05-22 HKT

学期虽近尾声，一项重要工作却如火如荼——各科为新学年选定教科书。日前，中史科老师来办公室找我，递上几本最新修订的教科书，征询选书意见。初中中国历史科新课程推行至今已第六年，教科书要与时并进，加以修订，本是常态。今次改版，却引起学界不少关注。

价值观与历史教学

老师告诉我今次引起较多讨论的，不但是内容更新，而是课本所呈现的价值观元素。（资料图片）
老师告诉我今次引起较多讨论的，不但是内容更新，而是课本所呈现的价值观元素。（资料图片）

我翻阅新版课本，史实订正后更准确，图片更具吸引力。有关国家发展的内容加入较新数据，地图亦经全面修订，更为清晰可靠。从教材设计角度而言，这些改进都是值得肯定的。

延伸阅读：翁港成 - 迷途贵在能知返 内地交流不怕难｜教评心思

然而，老师告诉我今次引起较多讨论的，不但是内容更新，而是课本所呈现的价值观元素。当中包括建议教师引导学生思考的方向，例如「对暴力零容忍」、「奉公守法」、「以理性和合法方式表达诉求」、「重视法治」等。有意见认为，这些价值观会否与历史教学的时空背景有所冲突，甚至影响学科专业性？

作为一名曾长年教授中国历史的教师，我有一点体会。历史教学的核心，是让学生理解事件的来龙去脉，以及人物在特定时空中的抉择与限制。教师必须引导学生区分「当时」与「现在」，避免以现代标准简单评价古人，这是基本专业要求。

但同时，我深信历史教育从来不止于知识传授。12至15岁的初中学生，正值价值观建立的阶段，当他们接触战事、权力斗争、社会动荡等历史事件时，他们自然会联想到：若身处其中，该如何选择？这便进入价值判断的层面。

延伸阅读：翁港成 - 中史科「千古难题」有解？｜教评心思

因此，课堂中适度引入价值观讨论，其实并无不可。关键不在「应否谈价值」，而在「如何谈」。教师需先让学生理解历史处境，培养同理心，再引导他们反思现代社会所重视的原则，如法治精神、理性处事与负责任的公民态度。

我记得当年课堂上，也与学生讨论「历史的教训」，例如「五四运动」。讨论目的并非给予单一答案，而是希望他们从中提炼智慧，思考今日如何面对挑战。今天，身为校长，我更看重教师的专业判断。课本提供方向与建议，真正的教学仍在于教师如何拿捏分寸：既忠于历史，亦不忘教育的整全目标。

我把课本合上，对老师说：「各出版社的课本整体较以前有进步，但最重要的，始终是我们老师如何教。」她点头微笑。

文：翁港成 

作者为中华基督教会基道中学校长、教育评议会资深会员。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
 

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
01:41
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
6小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
23小时前
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
突发
4小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
23小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
20小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
4小时前
黄百鸣被裁定内幕交易罪成立。卢江球摄
涉天马影视内幕交易案 黄百鸣罪名成立 6月9日判刑
社会
3小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
17小时前
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
影视圈
7小时前