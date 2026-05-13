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林溢欣 - 人生这道数学题（下）｜中新学林

知识转移
更新时间：18:05 2026-05-13 HKT
发布时间：18:05 2026-05-13 HKT

你们这一代当然幸福多了。坦白说，补习的兴起固有利弊。例如我对自编的教材有无比信心，也不一定对学生利多于弊。为甚么呢？因为不少学生视补习为捷径，上完补习课，笔记放在一边置之不理。其他理科是否有捷径我不敢妄下定论，但中文科就是语文，好的中文老师提供正确的思维、技巧、方法，但还需要附上数量不少的练习供学生实践，让你们在实战之中找到语文的套路。

先苦后甜

人生是一道数学题，有加有减。今天你付出多了，将来的路就易走多了。（示意图）
人生是一道数学题，有加有减。今天你付出多了，将来的路就易走多了。（示意图）

古人说：「读书千遍，其义自见」，课堂的笔记满是心血，就是免了你们去图书馆找资料的时间，免了你们找作家书本的时间，然而回家后对笔记不闻不问，是断不能一蹴而就的。

范文的出现绝对能让中文科更加公平。新的考卷考核你对范文内容的熟悉程度，考核你「引录原文」，目的就是让一些愿意花时间念书的同学得到更高的分数，考试形式无疑是贴近旧制会考了，这样一来，大家付出的心血时间也就更有意义了。

延伸阅读：林溢欣 - 人生这道数学题（上）｜中新学林

我们经常挂在口边的说话是时间过得太快了，口里说着，但我们的行动依旧如常。有人说，人没有经过重大的挫折是不会长大，不会顿悟反省的。我希望这话不会应用到你们身上，毕竟到了放榜日才后悔莫及已是太迟了。人生的时光太珍贵，重读也好，走上另一条路也好，都得绕上了一个圈子，而这些代价不是人人都花得起的。

暑假是决胜千里的关键所在。我希望你们都设下温习时间表，一星期复习两课范文，用上我默写的方法（范文班的笔记已是无出其右了），即使老师未教（或未上我的范文班），也做好预习的工夫。6星期以后，12篇范文就尽在你手了。然后，花些时间操练历届试题、温习笔记的思维技巧、看一些课外书，中文科就能打好根基。

延伸阅读：林溢欣 - 我师故我在（下）｜中新学林

人生是一道数学题，有加有减。今天你付出多了，将来的路就易走多了。先苦后甜是人人皆知的道理，希望你们在似懂未懂之间能够有所领悟。很高兴这一年陪着你们长大，课堂上的知识也许能够深深记录在你们的脑海里，有如一颗种子，不断浇水，总有长成的一天。

第一年补习的学生终于大学毕业了。收到他们的讯息，这些年的努力和挨更抵夜有了收成的喜悦。工作和学习一样，我相信天道酬勤，某年某月某日，总有人懂得你的用心，也总能在某个时候收回满满的快乐。

电邮：[email protected]

文：林溢欣 

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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