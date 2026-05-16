陈卓然 - 放下包袱 以好奇心与子女展开对话︱家长教室

当看到子女在沙发上玩手机、对着电脑萤幕玩游戏时，父母第一句话通常是甚么？「做完功课未？」「仲唔去冲凉？」父母明明是在关心和管教子女，但他们的回应却越来越寡言，简短回答「嗯」、「哦」，甚至关上房门，也关上了心门。要打破沟通闷局，父母毋须学习很多的心理学理论。有一种沟通哲学非常值得参考：放下「教导者」的高姿态，单纯地与孩子「合作」，一起探索子女内心世界。

沟通在于建立连结

父母明明是在关心和管教子女，但他们的回应却越来越寡言，简短回答「嗯」、「哦」，甚至关上房门，也关上了心门。（示意图）

父母容易产生错觉，认为自己人生经验丰富，一眼就能看穿子女在想甚么。当子女成绩退步，父母就认定他们懒散；当子女发脾气，父母就觉得他们反叛。这种「我甚么都知道」的预设心态往往是扼杀对话的元凶。要保持持续和开放式对话，「我不知道」的好奇心十分重要。当父母对子女的行为感到费解或不满时，毋须急于下定论或说教，而是尝试带着真诚、纯粹的好奇去发问，当父母不再预设答案，子女才会愿意透露心里想法。

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父母出于爱护，常常急于帮子女解决问题、替子女做决定。然而，每个子女都是独立个体，他们才是最了解自己感受和经历的「专家」。与其单方面给予建议或指令，不如邀请子女一起讨论。当子女遇到挫折时，父母可以带着好奇去问：这件事让你感觉如何？有甚么方法可以令这件事的结果好一点？父母不再是高高在上，而是陪同子女一起寻找答案。这份信任能赋予子女解决问题的力量。

开放式对话往往取决于父母的提问方式。人们之间的沟通，很多时都是封闭式或带有批判性的审问，防卫或反击成为自然的回应。合作对话充满邀请意味，当子女沉迷电子游戏时，与其大声喝斥，不如尝试坐在子女身旁，平心静气地了解这个游戏吸引和有趣之处。

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沟通目的在于建立连结，而不是为了对错，也不是为了口舌之争，更不是为了强逼子女服从父母的安排。当对话不再是为了纠正错误，而是理解子女的处境时，家庭气氛就会发生奇妙的变化。子女的说话，或许比父母想像中更加动人。

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文：陈卓然

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为陈卓然先生。

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